Vídeo: Exército resgata bebê pelo telhado de casa no município gaúcho de Lajeado

Brasília

Um bebê foi resgatado pelo Exército Brasileiro nesta sexta-feira (3) pelo telhado de casa, no município de Lajeado, uma das cidades alagadas no Rio Grande do Sul. Quatro adultos que estavam na mesma casa também foram socorridos.

Para retirar a família do local, o Exército precisou usar tijolos para quebrar parte das telhas. A filmagem registrou o momento em que o bebê foi entregue por uma mulher a um dos militares através do buraco aberto.

Na sequência, o militar entrega a criança ao colega que estava no helicóptero. Os vídeos foram gravados por meio da câmara corporal de um dos homens do 2º Batalhão de Aviação do Exército, responsável pelo resgate.

Exército utiliza helicóptero para resgatar bebê no município de Lajeado (RS) - Aviação do Exército

Outra gravação mostra a apreensão de uma mulher que estava no telhado. Um dos militares diz: "Estou com a senhora. Agora a gente vai sair daqui". A mulher que estava com o bebê na aeronave grita para encorajá-la: "Tia, respira fundo e vai".

As chuvas no Rio Grande do Sul já deixaram 57 mortos e 67 desaparecidos até às 12h deste sábado (4), segundo o governo estadual. De acordo com a Defesa Civil, 300 municípios foram afetados pelas enchentes, deixando 9.581 desabrigados e 32.640 desalojados.

