Motoristas relatam ataques com pedras na marginal Pinheiros sob a ponte Cidade Jardim, em SP

São Paulo

Motoristas relatam insegurança em razão de uma onda de ataques com o uso de pedras a carros transitando sob a ponte Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. De acordo com dezenas de mensagens compartilhados em grupos no WhatsApp, principalmente naqueles organizados por motoristas de aplicativo, as investidas ocorrem à noite.

Conforme os relatos, enquanto os veículos se aproximam da ponte pela marginal Pinheiros, criminosos jogam pedregulhos ou grandes pedaços de concreto para quebrar o para-brisas dos carros e, assim, conseguir roubar celulares no interior dos automóveis.

Vista da Ponte Cidade Jardim sobre a marginal Pinheiros, em São Paulo - Eduardo Knapp - 4.fev.2019/Folhapress

A reportagem recebeu um áudio de uma suposta vítima, encaminhado a outros motoristas. Nele é dito que a ação teria sido cometida por um bando de jovens divididos em duas funções: de cima, apedrejar os carros e, em baixo, efetuar os roubos. Pela rapidez, não haveria escapatória para o motorista, continua o homem no áudio.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo diz ter registrado apenas um episódio do tipo nas últimas semanas, ocorrido na segunda-feira (26).

"Dada a relevância dos fatos, as delegacias que atendem a área da Cidade Jardim (15º e 34º DP) investigam os fatos visando identificação e prisão dos autores. No último mês, as delegacias efetuaram oito prisões por crimes contra o patrimônio. A Polícia Militar ainda reorientou e intensificou o policiamento na região", diz a nota.

No Twitter, usuários também relatam as ocorrências nas páginas das autoridades. A SSP ressalta que o boletim de ocorrência é a melhor ferramenta para fazer uma denúncia.