Mulher e bebê são agredidos por motorista de aplicativo irritado com choro em SP

São Paulo

Uma jovem de 24 anos foi agredida e ofendida por um motorista de aplicativo durante uma viagem com sua filha de 2 anos, na noite do último domingo (18). O homem teria se irritado com o choro da criança, segundo informações do boletim de ocorrência, divulgadas pela SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O caso aconteceu na rua Iapó, no bairro Casa Verde, zona norte de São Paulo.

Mulher e bebê são derrubados no chão por motorista de aplicativo que arrancou com o carro - Reprodução

A vítima contou que estava acompanhada de sua filha, que começou a chorar dentro do carro durante a viagem. O motorista teria se irritado e passou a ofendê-la. A passageira, então, solicitou o desembarque em um posto de combustíveis e, enquanto tentava realizar o pagamento, já do lado de fora do veículo, o homem a teria agredido com socos no braço e puxões de cabelo, além de tê-la ameaçado.

Uma imagem de câmera de segurança do posto de combustíveis mostra quando o motorista manobra para deixar o veículo ainda mais próximo da vítima, que está perto de um muro. Ele arranca com o carro e a mulher cai com a criança, e quase é atropelada.

Motorista e cliente na chegada a um posto de gasolina em São Paulo - Reprodução/TV Globo

A ocorrência foi registrada como injúria, lesão corporal e ameaça no 40º Distrito Policial (Limão).

O suspeito do crime foi localizado e ouvido na presença de um advogado, na tarde desta quarta-feira (21), por uma equipe do 13º Distrito Policial (Casa Verde). Testemunhas do ocorrido, diz a SSP, serão ouvidas nos próximos dias, e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

A InDrive foi questionada, mas não respondeu até a publicação deste texto.