Oito linhas de ônibus são alteradas por interdição causada por obras do metrô na zona norte de SP

São Paulo

Oito linhas de ônibus do transporte coletivo de São Paulo tiveram seus itinerários alterados, desde sábado (24), às 7h, devido ao bloqueio de trecho da avenida Miguel Conejo, na altura do número 838, sentido bairro, causado pelo solapamento do solo durante a passagem do tatuzão pela Freguesia do Ó, na zona norte da capital.

Não há previsão de quando o trecho será liberado e as linhas voltarão ao itinerário normal, segundo a SPTrans.

Solo de parte da avenida Miguel Conejo cede com a passagem do Tatuzão na Freguesia do Ó, durante obras para a construção da Linha-6 Laranja, do Metrô - Carlos Petrocilo - 25.jun.2023/Folhapress

Confira as linhas:

8548-10 Parada de Taipas - Term. Lapa

8549-10 Taipas - Pça do Correio

9012-10 Itaberaba - Term. Lapa

9181-10 Vl. Terezinha - Lapa

938P-10 Jd. Tereza - Metrô Barra Funda

9717-10 Jd. Almanara - Metrô Santana

975A-10 Vl. Brasilândia - Metrô Ana Rosa

9785-10 Vl. Terezinha - Metrô Barra Funda

Sentido bairro: normal até a Rua Pascoal da Costa, Rua Simão Velho, Av. Miguel Conejo, prosseguindo normal.

Conforme a Folha publicou, o solo cedeu com passagem do tatuzão por obra do metrô de São Paulo e a avenida e imóveis são foram interditados.

Na mesma região, outros prédios estão interditados desde janeiro, como um no qual funcionava uma creche filiada à Prefeitura de São Paulo. O impacto com a passagem do tatuzão rebaixou, ainda mais, o asfalto da avenida e as calçadas da creche e da farmácia.

A Acciona, responsável pelas obras da linha 6-laranja do metrô, afirma que precisou interditar a avenida, na altura do número 850, na manhã de sábado, de "forma preventiva em decorrência das atividades de escavação com a Tuneladora Norte".

Tatuzão é o nome popular da tuneladora. O equipamento tem 109 metros de comprimento, 10,61 metros de diâmetro e pesa 2.000 toneladas.