Parada do Orgulho LGBT+ altera trânsito da Paulista ao centro de SP neste domingo (11)

São Paulo

A 27ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ ocorre neste domingo (11) a partir das 13h na avenida Paulista. Interdições do trânsito estão programadas para toda a região desde o início da manhã e a avenida irá ficar frechada para os carros em ambos os sentidos a partir das 8h.

A concentração do público e dos 19 trios elétricos que irão seguir pela rua da Consolação no sentido centro está prevista para começar às 10h. A dispersão deve ocorrer até as 18h nas imediações da praça Roosevelt, na área central.

Avenida Paulista recebe a Parada do Orgulho LGBTQIA+ neste domingo (11) - Bruno Santos - 3.jun.18/Folhapress

Neste ano, a organização do evento irá chamar atenção para a invisibilidade da população gay nas políticas de assistência social no país. "A maior parte dos seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios são disfarçadamente direcionados às famílias e indivíduos cisgêneros e heterossexuais", diz trecho de manifesto publicado pela Associação do Orgulho LGBT+ de São Paulo.

Com a avenida Paulista fechada entre a praça Oswaldo Cruz e a Rua da Consolação, os motoristas poderão apenas cruzar a via pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua Teixeira da Silva e Rua Carlos Sampaio/Rua Maria Figueiredo, que vão permanecer liberadas, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A rua da Consolação será fechada a partir do meio-dia, em ambos os sentidos, entre a alameda Santos e a rua Caio Prado. A partir das 15h os bloqueios seguem para ruas e avenidas no entorno do Largo do Arouche; veja a lista completa abaixo.

Para facilitar a retomada do trânsito após a passagem dos trios elétricos, um cordão formado por 50 drag queens atrás do último trio irá orientar o público a liberar as vias.

Entre os artistas confirmados, estão as cantoras Pabblo Vittar, que irá se apresentar no 11º trio, e Daniela Mercury, atração principal do 13º trio.

As alterações no trânsito irão causar desvios em 33 linhas de ônibus. As alterações vão ocorrer na avenida Paulista desde a Praça Oswaldo Cruz, entre a alameda Joaquim Eugênio de Lima até a Praça do Ciclista; e na rua da Consolação, da Praça do Ciclista até a Praça Roosevelt. As mudanças podem ser consultadas aqui.

As estações de metrô que atendem a avenida Paulista irão funcionar normalmente com maior oferta de trens nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

Interdições no trânsito

A partir das 12h

· Av. Rebouças (b/c) x acesso ao Túnel Noite Ilustrada; · Av. Rebouças (b/c) x saída lateral junto ao Túnel Noite Ilustrada;

· R. Major Natanael x Av. Dr. Arnaldo;

· Av. Dr. Arnaldo x Vd. Okuhara Koei – desvio para Av. Rebouças (c/b);

· Retorno da Av. Rebouças, altura do nº 353;

· R. São Carlos do Pinhal x R. Itapeva;

· R. Antônio Carlos x R. Frei Caneca;

· R. Frei Caneca x R. Matias Aires;

· R. Augusta x R. Peixoto Gomide;

· R. Marquês de Paranaguá x R. Frei Caneca;

· R. Frei Caneca x R. Paim;

· R. Paim x Av. Nove de Julho;

· R. Augusta x R. Mq. de Paranaguá;

· Av. Brigadeiro Luís Antônio x R. Cincinato Braga; · Av. Brigadeiro Luís Antônio x R Al. Santos;

A partir das 15h

· Av. Ipiranga, após a Av. São João;

· Av. Ipiranga, após a Av. Rio Branco;

· Rua Major Sertório após Rua Rego Freitas;

· Largo do Arouche após Rua Rego Freitas;

· Largo do Arouche após Rua Amaral Gurgel;

· Largo do Arouche após Av. São João;

· Av. São João, após Av. Duque de Caxias;

· Rua Aurora após Av. São João;

· Rua Pedro Américo após Av. São João;

· Av. São João após Largo Paiçandu;

· Rua do Arouche após Largo do Arouche;

· Rua Bento Freitas após Largo do Arouche;

· Rua Martinho Prado após Rua Martins Fontes;

· Rua Martinho Prado após Rua Avanhandava;

· Rua Martinho Prado após Rua Santo Antônio;

· Rua Álvaro de Carvalho após Rua João Adolfo;

· Rua Araújo após Rua da Consolação;

· Rua da Consolação centro – bairro após Av. São Luís;