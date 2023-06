Parada LGBT+ tem queda de 24% em furtos e roubos, diz governo de SP

São Paulo

A 27ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, realizada no domingo (11) em São Paulo, teve redução de 24% nos registros de furtos e roubos, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Durante as dez horas do evento, a Polícia Militar contabilizou 74 furtos ou roubos de objetos e 59 furtos de celulares. Na edição 2022 do evento, foram 175 ocorrências de furtos e roubos.

Público na 27ª Parada LGBT+, na av. Paulista, em São Paulo - Eduardo Knapp - 11.jun.23/Folhapress

O resultado, de acordo com a SSP, é fruto de trabalho conjunto das polícias Civil e Militar. Segundo a pasta, a PM reforçou o policiamento com 2.000 agentes que monitoraram todo o percurso da Parada, da avenida Paulista até a praça Roosevelt, no centro, além de arredores de hotéis e centros comerciais.

A Polícia Civil também atuou durante a Parada. O DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) prendeu dez suspeitos de integrar uma quadrilha que furtava celulares. Com a prisão do grupo, a polícia recuperou 61 aparelhos. Outros 39 telefones também foram recuperados em intervenções policiais no evento.

Conforme a Folha noticiou no domingo, um homem portando nove telefones celulares foi detido por PMs nas proximidades da avenida Paulista.

A parceria entre as polícias gerou resultados positivos também em outros eventos deste ano, ainda segundo a SSP.

No Carnaval, houve queda de 40% nos casos de furtos e roubos de celulares, na comparação com 2020.