Vice-líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil) apresentou um projeto de lei com a proposta de proibir o uso de verba pública para eventos LGBTQIA+.

Em maio, o governador anunciou que destinaria R$ 750 mil para financiar paradas ou outras ações de afirmação para o público LGBTQIA+ no estado. No domingo (11) foi realizada a 27º Parada do Orgulho LGBT+, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Drag queen Tchaka na abertura do desfile da parada LGBT+ na avenida Paulista - Eduardo Knapp-11.jun.2023/Folhapress

"Essas paradas são importantes pois despertam a consciência para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais tolerante", disse o governador em maio. O financiamento de eventos do tipo por parte do governo de São Paulo tem gerado críticas de parte do eleitorado de direita a Tarcísio.

O projeto de lei de Zacarias diz que é vedada "a destinação de qualquer tipo de verba pública, seja diretamente ou por meio de incentivos, pela administração direta ou indireta, a qualquer tipo de reunião pública que tenha por objetivo: I - defender qualquer tipo de comportamento sexual; II - reivindicar qualquer tipo de direito relacionado ao comportamento sexual das pessoas; III - celebrar qualquer política pública de qualquer comportamento sexual".

O parlamentar afirma ao Painel que a Parada do Orgulho LGBT+ e eventos similares não precisam de dinheiro público, pois movimentam milhões e atraem o interesse de investidores privados.

Segundo Zacarias, o projeto não é homofóbico e tem como objetivo evitar que futuros governadores tenham a "tentação ideológica" de investir milhões nos eventos descritos.