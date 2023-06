Parques são fechados por causa da Parada LGBT+ em SP, e frequentadores reclamam

São Paulo

A prefeitura de São Paulo fechou parques do centro da capital neste domingo (11) devido à Parada do Orgulho LGBT+. Frequentadores dizem que foram surpreendidos com a medida ao visitaram os locais nesta manhã.

Segundo a gestão municipal, os parques Trianon, Mário Covas e Augusta foram fechados a partir das orientações da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania em conjunto com a Polícia Militar.

Parque Augusta foi fechado neste domingo (11) devido à realização da Parada LGBT+ - Rubens Cavallari/Folhapress

Outras opções de lazer no centro da capital paulista também foram impactadas pela decisão, como o parque Minhocão e a praça Roosevelt.

Felipe Morozoni, 48, que é morador da região há mais de 20 anos e presidente da Associação Parque Minhocão, disse ter recebido mais de 600 mensagens de frequentadores que foram aproveitar o domingo no parque, mas se depararam com o local fechado.

"Se a questão era segurança, o tanto de dinheiro que a parada traz para a cidade possibilitaria a contratação de seguranças", disse.

Luiza Assumpção, 34, moradora há seis anos da Barra Funda, bairro da zona oeste, disse que esteve ontem (10) no Minhocão até as 18h e não foi avisada do fechamento de hoje. Ela contou que até mesmo durante os blocos de carnaval deste ano o parque se manteve aberto.

A prefeitura disse à Folha que o fechamento está informado na página dos referidos parques desde a última quarta-feira (7), no site da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e também nas redes sociais.

A gestão disse que a medida já vinha sendo adotada em anos anteriores e se baseia no fluxo de pessoas esperado, na segurança e na capacidade ambiental e de infraestrutura dos parques em dias de eventos desse porte.