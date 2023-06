Policial militar é agredido a pedradas no centro de SP e atira para o alto

São Paulo

Um policial militar da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) foi agredido com pedras, latas e um capacete após abordar um suspeito na rua Conselheiro Furtado, na Liberdade, centro de São Paulo, no sábado (10).

A agressão ocorreu durante a prisão de um homem que estava como passageiro de uma motocicleta que chamou atenção dos PMs ao trafegar em alta velocidade pela rua Oscar Cintra Gordinho, na mesma região.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que o policial militar segura o suspeito pelo braço. Pouco tempo depois, o agente é cercado por várias pessoas. Uma delas puxa o homem que tinha sido detido, mas o policial segura o suspeito e atira para o alto.

Mesmo após o disparo, o grupo continuou a cercar o policial e atirou objetos contra ele.

Policial militar havia abordado suspeito em motocicleta momentos antes de ser agredido na região da Sé, centro de São Paulo - Reprodução

Na sequência, o PM atira de novo. Mesmo assim, cerca de dez pessoas partem para cima dele. Durante todo o vídeo, que dura um minuto, a motocicleta que o agente utilizava fica caída no meio da rua.

Um segundo vídeo mostra testemunhas da briga depredando a moto utilizada pelo policial.

Segundo o boletim de ocorrência, uma dupla de PMs da Rocam patrulhava a região quando avistou dois homens em uma motocicleta em alta velocidade. Os agentes disseram que viram o momento que um dos suspeitos tirou uma sacola de dentro da calça e a jogou na rua.

Com isso, um dos policiais abordou essa pessoa, enquanto o outro seguiu atrás do condutor do moto, que fugiu.

Sozinho, o policial algemou o suspeito e tentou se abrigar em uma loja. Foi nesse momento que passou a ser hostilizado, de acordo com sua versão.

No registro de ocorrência, o PM disse que o detido tentou fugir por diversas vezes enquanto ele era agredido pelas testemunhas.

O policial afirmou que foi obrigado a dar três tiros para o alto, uma vez que um homem se aproximou e tentou tomar sua arma.

O agente disse que o grupo furtou um carregador de pistola e uma jaqueta. Ele não sofreu ferimentos.

Com apoio de outros PMs, o detido foi encaminhado para o 8° DP (Brás). Ele foi preso pelo roubo do carregador e por desobediência.

Neste domingo (11), equipes da Polícia Militar estiveram no local. Durante a ação, outras duas pessoas foram presas —uma pessoa que tinha mandado de prisão em aberto e outra que confessou ter participado das agressões no sábado.

Para o delegado do caso, Renato Caggiano, o PM agiu em legítima defesa ao disparar a arma para o alto.