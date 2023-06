Saiba quais são os maiores e os menores municípios de cada estado, segundo o Censo

São Paulo

O Censo Demográfico 2022, divulgado nesta quarta (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), aponta que o país tem 203,1 milhões de habitantes, número abaixo de estimativas do próprio instituto.

Informações prévias também não se confirmaram. Em dezembro do ano passado, a partir dos dados iniciais do Censo, o IBGE projetou que a população do Brasil estaria em 207,8 milhões.

Recenseadoras coletam dados para o Censo 2022 - Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

O levantamento anterior é de 2010. O atual resultado mostra que a população brasileira cresceu desde então, mas em ritmo menor. Na versão anterior, a população do país era de 190,8 milhões de habitantes, o que representa um crescimento de 6,5% para os atuais 203,1 milhões.

Trata-se do menor nível já registrado em um recenseamento no Brasil. O primeiro ocorreu 150 anos antes, em 1872. De lá para cá, o país soma 13 operações censitárias.

Esse movimento ilustra o que especialistas chamam de transição demográfica, que traz reflexos tanto em questões comportamentais como na área econômica.

"A queda da fecundidade começou no final da década de 1960. Começou com uma queda pequena, mas a partir da década de 1970 se espalhou pelo Brasil todo", afirma o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, pesquisador aposentado do IBGE.

A divulgação da pesquisa censitária mostra a nova cara de cada um dos municípios brasileiros.

Veja a seguir a lista com as cinco maiores e cinco menores cidades de cada estado: