São Paulo supera 1.000 km de lentidão no trânsito na véspera do feriado; estradas têm situação normal

São Paulo

A véspera de feriado prolongado provocou trânsito pesado na cidade de São Paulo, no início da noite desta quarta-feira (7). Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 18h30 foi registrado 1.184 km de lentidão na capital. No entanto, às 20h, na última medição do dia, já havia caído para 672 km.

Nesta quinta (8) é comemorado o dia de Corpus Christi, com ponto facultativo em quase todo o país.

A marca é uma das maiores desde que a estatal passou a adotar novo índice, em março, que leva em conta 20 mil km de ruas e avenidas da capital.

O maior índice do ano, já com a nova medição, foi registrado às 18h30 do dia 8 de março, com 1.282 km de lentidão.

Congestionamento em pedágio da rodovia Castelo Branco, na saída do feriado prolongado de Corpus Christi - Reprodução

Com o índice antigo, com 800 km de medição, a marca das 18h30 desta quarta foi de 313 km.

A pior situação era observada na zona sul, com quase 300 km de engarrafamentos, de acordo com a CET.

Na avenida dos Bandeirantes, zona sul, acesso para a rodovia dos Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, também por volta das 18h30, o motorista enfrentava 7,1 km de engarrafamento.

Com o passar das horas, a situação se acalmou na capital e também nas estradas com destino ao interior e ao litoral. De acordo com a concessionária Ecovias, o sistema Anchieta-Imigrantes estava com o fluxo normal de trânsito às 21h. A expectativa é que 260 mil veículos sigam para a Baixada.

O maior fluxo deve ser entre 9h e 13h desta quinta. A partir deste horário, será implantada a Operação Descida, com sete pistas para serem utilizadas por quem vai rumo à baixada e três para os motoristas com destino à capital.

No domingo, a partir das 11h, ao todo serão oito faixas para São Paulo. As pistas sul e norte da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta estarão disponíveis para a subida da serra. A descida será feita somente pela Anchieta (sul).

Nas outras rodovias que deixam São Paulo, as únicas que apresentavam congestionamento às 21h eram a Ayrton Senna, entre os km 25 e 35 no sentido interior, e a Hélio Smidt, no aeroporto de Guarulhos, ambas por excesso de veículos.

Na rodovia Castello Branco, o trânsito estava lento na chegada à capital, por causa do excesso de carros da marginal Tietê. A Via Dutra apresentava tráfego normal.

Na madrugada desta quinta (8), a rodovia dos Bandeirantes foi interditada no km 43+500, na pista norte (capital-interior), devido a um acidente. A rodovia foi liberada de manhã, mas para o interior a orientação é utilizar a rodovia Anhanguera.

No caminho para o litoral norte, o trânsito estava livre, às 21h, e sem acidentes na rodovia dos Tamoios. A concessionária Tamoios, que administra a estrada, estima que a expectativa é que o maior trânsito seja entre as 8h e as 12h desta quinta.

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) cerca de 2,8 milhões de veículos devem seguir em direção ao litoral e ao interior paulista pelas principais rodovias estaduais de saída da capital e da região metropolitana de São Paulo, entre esta quinta e domingo (11).