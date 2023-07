Barco com quatro pessoas vira em Ubatuba (SP) e idoso de 70 anos morre

São José do Rio Preto (SP)

Um idoso de 70 anos morreu após o barco em que ele estava virar em alto mar, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Outras três pessoas que estavam na embarcação foram socorridas e estão bem. A Capitania dos Portos investiga o caso.

O acidente aconteceu por volta das 13h40 do último sábado (22), próximo à Ilha Rachada. Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), eles foram chamados por turistas que viram o momento em que o barco com o grupo virou. Segundo o GBMar, todas as vítimas usavam coletes salva-vidas.

Barco com quatro pessoas a bordo virou nas proximidades da Ilha da Rachada, em Ubatuba, e uma pessoa morreu - Divulgação/GBMar

Três homens foram socorridos por uma embarcação de turismo que estava próxima ao local, no entanto o idoso desapareceu na água. Ele não teve o nome divulgado pela Polícia Civil.

Próximo ao local onde a embarcação virou, os bombeiros encontraram o homem desacordado e com o rosto na água. Ele estava sofrendo parada cardiorrespiratória.

O idoso foi socorrido por uma moto aquática e levado até a praia da Fazenda, mas não resistiu. O óbito foi constatado no local pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As demais vítimas socorridas também foram levadas para a praia da Fazenda e não sofreram ferimentos.

A embarcação em que o grupo estava também foi recuperada pelos bombeiros e retirada do mar.

Ainda segundo o GBMar, a Capitania dos Portos foi notificada sobre o acidente e as causas serão investigadas. A ocorrência também foi registrada na Polícia Civil.

"Acidentes com esse tipo de embarcação resultarem em óbito não são comuns. O local onde eles estavam pescando é rota de várias embarcações turísticas, tanto que foram resgatados por uma embarcação particular, uma escuna", afirmou o tenente Eduardo Motta, que trabalhou na ocorrência.

De acordo com ele, provavelmente a embarcação pode ter virado por imperícia dos tripulantes, já que no dia do acidente não havia mau tempo. "As causas do acidente ainda são incertas", disse.

Os ocupantes eram três turistas, moradores de Campinas, e o barqueiro, que é de Ubatuba. O idoso era um dos turistas.