Influenciadora trans presa em São Paulo ganhou fama no YouTube

São Paulo

Presa nesta terça-feira (25) em São Paulo sob suspeita de torturar e roubar um homem durante um encontro, a influenciadora Vitória Guarizo, 24, ganhou fama após expor processo para transição de gênero em vídeos.

Filha adotiva de um casal paulistano, a jovem saiu do anonimato em 2016, quando se assumiu transexual e, com apoio dos pais, criou um canal no YouTube para relatar sua biografia e compartilhar mudanças corporais enquanto tomava hormônios.

Em pouco tempo, a história dela passou a ser contada em reportagens e milhares de pessoas a acompanhavam. Vitória se vendia como um case de sucesso para a comunidade LGBTQIA+.

Vitória Guarizo, 25, presa suspeita de tortura e roubo durante encontro - Reprodução/Rede Social

A fama proporcionou a ela muitos convites. Estrelou campanhas publicitárias e integrou quadro no programa Criança Esperança, da Rede Globo.

Em 2019, a história de Vitória ganhou o mundo. O livro americano "Proud Women: A Collection of Women Who are Proud to Represent the LGBTQ+ Community" (Mulheres orgulhosas, em português), de Brittany e Melissa Jeltema, inseriu a brasileira entre dezenas de personagens.

A estrela da internet apostou também no empreendedorismo, produzindo reality show. No intitulado "Vi Guarizo: Sem Filtro", ela mostrou os bastidores de sua rotina, vangloriou-se de procedimentos estéticos realizados e destacou discussões com a família.

Mais recentemente, a influenciadora utilizou suas redes sociais para ostentar uma vida fastuosa. Festas e viagens faziam parte da sua rotina. Esta interrompida por, ao menos, 15 dias, período em que passará provisoriamente detida.

A assessoria de Vitória afirma que ela está colaborando com as investigações e confiante de que provará sua inocência.

Investigadores suspeitam que ela e seu namorado, Gabriel Meneses, 28, também preso, obrigaram um homem a ingerir substâncias psicotrópicas e utilizaram métodos de tortura para fazê-lo desembolsar cerca de R$ 40 mil no último mês de maio.

O encontro entre a influenciadora e a vítima foi marcado no apartamento de Vitória, em Moema, zona sul de São Paulo, ainda segundo a polícia.

No imóvel, agentes apreenderam celulares, computadores, drogas, diversos medicamentos usados para sedar as vítimas e um carro modelo Jaguar.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o casal passará por audiência de custódia nesta quarta, no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães.