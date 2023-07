Motociclista é morto a tiros ao ser roubado em Suzano; um suspeito foi preso

São Paulo

Um motociclista de 39 anos foi morto na tarde de segunda-feira (24) durante um assalto em Suzano, Grande São Paulo, mesmo sem reagir. Um suspeito foi preso e outro é procurado.

O crime ocorreu na rua General Francisco Glicério, na região da Praça João Pessoa, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), enquanto o motociclista estava parado no sinal vermelho. Dois homens que circulavam pela região aproveitaram abordaram o veículo no momento que o sinal fechou e, mesmo sem reagir, o piloto foi baleado na cabeça.

Imagem mostra o momento em que assaltantes abordaram o motociclista durante roubo na segunda-feira (24) - Reprodução/TV Globo

Imagens de câmera de segurança mostram que motoristas e passageiros de outros veículos que estavam na via ficaram assustados e tentaram se proteger.

Ainda segundo a SSP, seguranças privados que estavam nas imediações perceberam a ação e reagiram, trocando tiros com criminosos. A Prefeitura de Suzano afirmou que um agente da GCM (Guarda Civil Municipal) que estava na base de segurança integrada também agiu contra os criminosos.

O condutor da motocicleta foi socorrido em estado grave, mas morreu no pronto-socorro municipal. A segunda vítima levada ao PS Municipal foi um homem de 57 anos, em situação estável, com ferimento de arma de fogo no pé, e uma terceira é uma mulher de 36 anos, em situação estável, atingida com estilhaços. Uma outra vítima foi encaminhada a um hospital privado da cidade, segundo a prefeitura.

As demais pessoas que estavam na via ficaram no meio do foco cruzado. Além do motociclista morto, um segurança foi baleado e dois pedestres foram atingidos por estilhaços, de acordo com a pasta da segurança, nenhum deles corre risco.

Um dos seguranças socorre o colega que foi atingido por um disparo - Reprodução/TV Globo

Após diligências, um dos autores foi detido em Itaquaquecetuba, com a moto da vítima. Com ele foi apreendida uma pistola 380. As investigações prosseguem pela Delegacia de Suzano que atua para identificar e prender o segundo suspeito.

Não foi informado se o homem preso apresentou defesa.