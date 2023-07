Suspeito de matar torcedora do Palmeiras é preso no Rio de Janeiro

São Paulo

Equipes do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de São Paulo prenderam nesta terça-feira (25) no Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo suspeito de ter matado a torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli Marchiano, que foi atingida por uma garrafa em 8 de julho, em São Paulo.

O homem, identificado como Jonathan Messias Santos da Silva, foi preso no bairro de Campo Grande.

A delegada-chefe do DHPP, Ivalda Aleixo, disse que as equipes da Polícia Civil de São Paulo executou a prisão e que ele será trazido para São Paulo ainda nesta terça.

Segundo a polícia, Gabriela Anelli Marchiano foi atingida no pescoço durante uma briga entre palmeirenses e flamenguistas nas proximidades do Allianz Parque, na zona oeste da capital.

"Ele não é nem suspeito, é o autor está mais do que identificado", diz a delegada-chefe do DHPP.

"A equipe está numa delegacia do Rio de Janeiro, da Polinter para fazer os trâmites e vamos com ele para São Paulo ainda hoje", completou Ivalda. Segundo ela, o torcedor aparece em imagens de câmeras de segurança atirando garrafas na direção onde estava a torcedora morta.

Ela não deu detalhes da captura e de como chegaram até ele. A polícia não informou se o suspeito tem defesa constituída ou o que ele alegou.

A PM relatou que a confusão teve início quando dois torcedores do Flamengo passaram em direção à bilheteria, o que gerou insatisfação de palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio.

Ainda de acordo com a corporação, os palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais para agredi-los.

Segundo o delegado Cesar Saad, da Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), a briga que vitimou Gabriela ocorreu por volta das 18h, ou seja, três horas antes do início da partida, na rua Padre Antônio Tomás, na entrada do setor visitante.

Torcedores do Flamengo teriam arremessado garrafas contra torcedores do Palmeiras que estavam de um outro lado do alambrado.