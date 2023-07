Polícia e GCM fazem operação para prender traficantes na cracolândia

São Paulo

A Polícia Civil deflagrou na noite deste de sábado (22) operação para prender traficantes que atuam na cracolândia, no centro de São Paulo. O cerco, que teve o reforço da GCM (Guarda Civil Metropolitana), ocorre em trecho da rua dos Gusmões, na região central, atualmente ocupado por dependentes químicos.

Ao menos cinco bombas de efeito moral foram lançadas. Os usuários receberam ordens para se sentarem no chão enquanto a polícia faz as buscas por suspeitos e realiza revista —alguns desobedeceram e reclamaram de terem os pertences recolhidos.

Dois sentidos da avenida Rio Branco estão fechados para o trânsito. Não há equipes de saúde nem de assistência social acompanhando a ação.

A operação ocorre dias após o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ter anunciado a decisão e, no dia seguinte recuado, de remover o fluxo de usuários de drogas para o Bom Retiro, a cerca de 2 quilômetros do local onde está a cracolândia atualmente.

Frequentador da cracolândia é atingido por gás de pimenta durante operação neste sábado (22) de Polícia Civil e GCM para prender traficantes na rua dos Gusmões, centro de SP - Danilo Verpa/Folhapress

A desistência foi atribuída à dificuldade e a mobilização necessária para deslocar as cerca de mil pessoas que frequentam o fluxo até outro bairro.



O Bom Retiro foi escolhido pela proximidade com o Complexo Prates, equipamento da prefeitura que possui vagas de acolhimento, assistência social e tratamento de saúde para dependentes químicos.



Antes da declaração do governador, a prefeitura avaliou outro ponto para fixar a cracolândia, a rua Porto Seguro, no bairro Ponte Pequena, também na região central. A rua fica em meio a abrigos da prefeitura.

Guardas da GCM durante operação em conjunto com a Polícia Civil contra traficantes que atuam na cracolândia, neste sábado (22) - Danilo Verpa/Folhapress

Em meio ao vaivém de decisões sobre a movimentação do fluxo, ocorreram ao menos dos confrontos entre usuários e policiais nas últimas semanas.

A mais recente foi na noite desta quarta-feira (19), quando grupo de usuários ateou fogo a materiais recicláveis e fez barricada na avenida Rio Branco. Policiais militares usaram bombas de gás lacrimogêneo para conter a multidão. O confronto ocorreu um dia após Tarcísio anunciar a mudança para o Bom Retiro.



Em nota, a secretaria de Segurança Pública afirmou que a reação ocorreu após a prisão de um traficante.



Uma viatura da GCM foi atingida e teve o vidro quebrado. Dois agentes foram atingidos pelos estilhaços.

Prefeito declarou que haveria 'surpresa'

Na quinta (20), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) negou ter havido desencontro nas decisões entre município e estado e declarou que as gestões planejavam intensificar a ação contra traficantes nos próximos dias.

"Nós vamos ser implacáveis, nós vamos ser contundentes. A gente vai fortalecer essas ações", disse.

"Eu acho que vocês vão ter uma boa surpresa nos próximos dias porque tem uma determinação do governador e do prefeito, não vamos mais aceitar que não se tenha uma ação muito incisiva e rigorosa contra os traficantes", finalizou.