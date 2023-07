São Paulo deve ter tardes mais frias e chuva nesta semana

São Paulo

O paulistano deverá enfrentar tardes mais frias nesta semana. As temperaturas mínimas na cidade de São Paulo durante a madrugada poderão ter ligeira elevação, na comparação com os últimos dias, mas continuarão baixas, sobretudo nesta segunda-feira (17), com previsão de 12ºC ao amanhecer.

O município teve média de 11,8ºC na madrugada deste domingo (16) e a temperatura mais baixa, de 5º, foi registrada na estação meteorológica entre a Capela do Socorro e Parelheiros, na zona sul.

A variação nas condições do tempo ocorrem por causa da passagem de uma frente fria, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura.

A temperatura máxima deverá alcançar 24ºC nesta segunda

A partir de terça (18), as tardes deverão ficar mais frias na capital. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), espera-se que a máxima no dia chegue a 20ºC. A tendência é que seja ainda menor no dia seguinte, com 18ºC.

Paulistano em terminal de ônibus na zona norte de São Paulo - Rubens Cavallari/Folhapress

"A aproximação de áreas de instabilidade, em conjunto com o deslocamento de um sistema frontal de fraca intensidade no oceano, deve gerar chuvas rápidas e pontuais sobre a região metropolitana de São Paulo no período da noite, porém com baixo potencial para alagamentos", afirma o CGE.

O Inmet prevê trovoadas na quarta-feira e chuvas isoladas na quinta (20), quando a temperatura deverá atingir até 20ºC.

Também há previsão de chuva para o litoral paulista. De acordo com a Climatempo, a Baixada Santista amanhecerá com céu encoberto e garoa na terça-feira. A chuva aumentará durante a noite e a madrugada de quarta, para quando há previsão de trovoadas.

A expectativa é a mesma para o litoral norte. Em Caraguatatuba, deverá chover na quarta-feira, com a temperatura entre 12ºC e 21ºC.

De acordo com a Climatempo há risco de temporais para toda a faixa litorânea na quarta, quando os ventos deverão voltar a ganhar intensidade com risco de provocarem transtornos.

Na quinta, o litoral norte poderá ter chuva durante todo o dia, assim como a região de Peruíbe.

A Climatempo afirma que os volumes acumulados no litoral do estado nesta semana poderão causas problemas, como alagamentos, deslizamentos de terra e enchentes.

No interior, o alerta para chuva é para o sul do estado, principalmente no vale do Ribeira, na terça-feira.