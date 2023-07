Gelo nas asas de aviões atrasa e cancela voos em Curitiba neste sábado (15)

São Paulo

O frio durante a madrugada deste sábado (15) acabou gerando formação de gelo nas asas de aviões, o que provocou atrasos e cancelamentos de voos, todos da companhia aérea Azul, no início da manhã no aeroporto Salgado Filho, em Curitiba (PR).

De acordo com a empresa, devido às condições climáticas da capital paranaense, a formação de gelo ocorreu nas extremidades das aeronaves que pernoitaram no aeroporto. Quatro voos que sairiam de Curitiba —para Belo Horizonte, para o aeroporto de Congonhas (na zona sul de São Paulo) e dois para Campinas (SP)— ficaram retidos em solo aguardando condições necessárias para decolagem.

Os embarques foram liberados a partir das 8h45, somente após o degelo nas asas.

Decolagem de avião da Azul; empresa explica que precisou esperar degelo das asas para iniciar operações em Curitiba neste sábado (15) - Tony Winston - 15.jan.21/MS/Divulgação

Um voo de Curitiba para Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e outro de Guarulhos para Curitiba foram cancelados, pelo mesmo problema.

Um outro voo para Campinas também foi cancelado por questões técnicas na aeronave.

Em nota, a Azul informou que as medidas foram tomadas por questão de segurança e que os passageiros receberam assistência, sendo reacomodados em outros voos da companhia.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Curitiba e Porto Alegre tinham as menores temperaturas mínimas previstas entre todas as capitais brasileiras neste sábado, com 4ºC. A máxima na cidade paranaense não deve passar de 15ºC.

O frio vai continuar neste domingo em Curitiba, com temperatura entre 6ºC e 17ºC —será a menor mínima entre as capitais, de acordo com o Inmet.

A agência Climatempo explica que o avanço de uma massa de ar frio de origem polar sobre o centro-sul do Brasil na sexta-feira (14) derrubou a temperatura em várias capitais brasileiras.

Em São Paulo, o sábado começou com os termômetros na casa dos 9,1°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura. A região sul da capital paulista marcou as temperaturas absolutas mais baixas, mas não foi o recorde.

A estação meteorológica de Capela do Socorro/Parelheiros, que fica entre as regiões das duas subprefeituras da zona sul, registrou 5,8°C. No centro, a temperatura alcançou 11,2°C.

A menor marca até agora foi constatada na madrugada do dia 17 de junho, com média de 8,5°C —4,3°C na estação Capela do Socorro-Parelheiros.