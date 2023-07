Série Quilombos do Brasil mostra realidade, lutas e história dos quilombolas

São Paulo

Desde março deste ano, a Folha publica a série de reportagens Quilombos do Brasil. O projeto, em parceria com a Fundação Ford, tem o intuito de mostrar os principais desafios dessas comunidades atualmente, como a luta pela titulação da terra e as melhorias no acesso a políticas públicas.

Os textos contam histórias de remanescentes de quilombos, comunidades que estão no centro da formação cultural e social do país.

A série retrata a relevância histórica, a disputa por território, os impactos na economia e na cultura, além das influências religiosas e gastronômicas.

Apresentação de tambor de crioula na Casa do Tambor de Crioula, no centro de São Luis, no estado do Maranhão - Danilo Verpa/Folhapress

A reportagem da Folha já visitou quilombos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Santa Catarina. Outros estados ainda serão visitados ao longo da série.

Entre os locais visitados está o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, Serra da Barriga. A região abrigou o mais emblemático quilombo do país.

Com vídeos, textos e fotos, a série mostrou quilombos urbanos em São Paulo e no Rio de Janeiro; expressões culturais como tambor de crioula; problemas de saúde vividos por comunidades do interior alagoano; e contou a história da tradicional Pedra do Sul, reduto do samba que luta pelo título da área quilombola.

Surgidos no período colonial, os quilombos são um símbolo de resistência da população negra contra os horrores da escravidão.

As comunidades emergiram com a fuga de pessoas escravizadas. Os primeiros registros de quilombos remontam à década de 1570. Mesmo após a abolição, no fim do século 19, descendentes dos quilombolas deram sequência à formação dos agrupamentos em diferentes partes do país.

Hoje, calcula-se que existam ao menos 6.000 comunidades quilombolas, em 25 estados. A maioria delas, porém, ainda não tem seu direito garantido à terra, como defende o artigo 68 da Constituição.

Apenas 5% das comunidades quilombolas brasileiras possuem o título de propriedade das áreas que ocupam. Diante desse cenário, há constantes casos de especulação imobiliária, além de ameaças e tentativas de despejo, segundo lideranças.

Boa parte dos territórios quilombolas possui papel ambiental importante nessa equação, justamente porque muitos deles estão em áreas com florestas, rios e mananciais —inclusive na Amazônia— e também pela maneira como os próprios quilombolas se relacionam com a natureza.