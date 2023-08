Carro capota e espalha 370 kg de maconha em rodovia de São Paulo

São Paulo

Uma cena inusitada acabou com três prisões por tráfico de drogas no interior paulista, na madrugada deste sábado (12). Um carro, que capotou em um acidente, foi abandonado com as rodas para cima, e 375 kg de maconha ficaram espalhados pela pista.

Segundo a 3ª Cia da Polícia Militar Rodoviária, agentes faziam patrulhamento quando foram acionados por volta das 4h40, em virtude de um acidente de trânsito no km 404 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Gália (a 393 km de São Paulo), na região centro-oeste do estado.

Policial rodoviário diante de tabletes de maconha que estavam em carro capotado na madrugada deste sábado (12), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Gália (SP) - Divulgação/Polícia Militar Rodoviária

No local, os policiais encontraram um Fiat Argo vermelho, com placas de Londrina (PR) capotado, sem o motorista ou passageiros. Havia tabletes de maconha espalhados no asfalto e no acostamento da estrada.

A polícia ainda investiga as causas do acidente. Mas ainda no local do capotamento apurou que o condutor do Fiat havia fugido em outro veículo, um Fiat Punto de cor vermelha, em direção a Marília (a 435 km de São Paulo).

Na busca, policiais militares de Marília encontraram um carro vermelho na SP 294. O motorista do Fiat capotado foi identificado após abordagem.

O motorista do Argo, de 26 anos, e outras duas pessoas que estavam no outro carro, de 23 e 20 anos, acabaram presas. O nome dos suspeitos não foi informado, nem se têm defesa constituída.

Após perícia, a droga foi levada para pesagem em Marília, já pela manhã. De acordo com a polícia, foram somados 535 tabletes de maconha, que totalizaram 374,8 kg.

Policial empilha maconha que estava espalhada pela rodovia - Divulgação/Polícia Militar Rodoviária

A região no interior paulista é conhecida como "rota caipira" do tráfico de drogas. Na quinta-feira (10), a mesma companhia da Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma picape com 1,6 tonelada de maconha, em Palmital (a 414 km da capital paulista).

Na véspera, outras duas toneladas da droga foram haviam sido encontradas em um caminhão na mesma região.

No ano passado, um caminhão bitrem tanque, para transporte de combustíveis, foi apreendido com 5,4 toneladas de maconha, em uma praça de pedágio no km 252 da rodovia João Baptista Cabral Rennó, em Piratininga (a 336 km de São Paulo).