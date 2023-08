Polícia investiga se adolescente foi morta em roleta-russa no interior de SP

São Paulo

A Polícia Civil investiga se a adolescente Jennier Rocha, 15, foi morta durante uma roleta-russa, quando é deixada apenas uma munição na arma e é feito o disparo após girar o tambor.

A garota morreu com um tiro na última quinta-feira (10) em Jardinópolis (a 329 km de São Paulo), na região de Ribeirão Preto. Dois adolescentes de 16 anos, que estavam com ela, foram apreendidos.

Segundo a polícia, Jennifer estava com o namorado e um casal de amigos na casa de um deles, no bairro Residencial Ivone Rassi, na periferia da cidade, quando encontraram uma arma, que seria do pai de um dos jovens.

"Após uma brincadeira, atingiram a vítima", diz a Secretaria da Segurança Pública, em nota. O tiro acertou o tórax de Jennifer.

A adolescente foi levada ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu.

De acordo com a polícia, posteriormente, os dois jovens se apresentaram à delegacia, com seus pais, e foram apreendidos, permanecendo à disposição do Ministério Público.

A nota não informa quais adolescentes foram apreendidos, mas o disparo teria sido feito por um dos amigos, que disse à polícia ter retirado as demais munições da arma, um revólver calibre 38, o que levantou suspeita sobre roleta-russa. As balas não foram encontradas durante a perícia. O tiro, contou o suspeito, foi acidental.

A arma também foi apreendida e seu proprietário será investigado.

O caso foi registrado como ato infracional homicídio e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na Delegacia de Polícia de Jardinópolis.

Questionada, a Secretaria da Segurança Pública não deu informações sobre o dono da arma, se tem documentos de posse e se o revólver é legalizado.