Cerca de 1.100 estudantes ficam sem aulas após ação policial em Salvador

Salvador

Uma operação policial realizada no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, deixou cerca de 1.100 estudantes de três escolas públicas da capital baiana sem aula nesta terça-feira (1º).

A ação policial aconteceu na tarde de segunda-feira (31) e deixou um saldo de quatro mortos. De acordo com informações da Polícia Militar, tropas realizavam o patrulhamento na região, quando foram informados sobre homens armados que estariam traficando drogas nas imediações.

Escola municipal Saturnino Cabral, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, teve aulas suspensas após operação policial - Secretaria Municipal de Educação/Divulgação

A polícia informou que as tropas foram recebidas com tiros e revidou. Quatro pessoas foram encontradas feridas e levadas Hospital Geral do Estado, mas não resistiram aos ferimentos.

Foram apreendidos com os suspeitos uma metralhadora, três pistolas, munições, 160 embalagens contendo maconha e 23 pedras de crack. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

O clima de insegurança no bairro fez com que as aulas fossem suspensas. A Secretaria Municipal da Educação informou que interrompeu as atividades nos três turnos nesta terça-feira nas escolas das escolas Lélis Piedade, Olga Figueiredo e Saturnino Cabral, deixando 1.100 alunos sem aulas.

O Colégio Estadual Cosme de Farias funcionou nesta terça, mas a secretaria Estadual de Educação informou que houve baixa frequência dos estudantes. A escola tem cerca de 800 alunos.

Ao todo, foram registradas ao menos 19 mortes em ações policiais desde a última sexta-feira (28) na Bahia.

No domingo (31), uma ação da Polícia Militar realizada na zona rural de Itatim, cidade de 15 mil habitantes a 213 km de Salvador, deixou um saldo de oito pessoas mortas, incluindo três adolescentes.

A polícia alegou que houve confronto com um grupo de jovens entre 13 e 23 anos, que estavam armados e seriam ligados a uma facção criminosa.

Dois dias antes, sete pessoas foram mortas em uma ação da polícia em Jauá, praia do litoral norte da Bahia que fica na cidade de Camaçari. A polícia informou que eles eram membros de uma facção criminosa e se preparavam para atacar um grupo rival, quando foram localizados.

Bahia é o estado com mais mortes em intervenção policial

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados em julho apontaram que a Bahia foi o estado que mais registrou mortes decorrentes de intervenção policial em números absolutos no ano passado. Ao todo foram 1.464 ocorrências.

Os números de 2022 fizeram a Bahia superar o Rio de Janeiro e passar a ocupar o posto de polícia que mais mata no país. Desde 2015, o número de mortes registradas como autos de resistência quadruplicou no estado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia destacou que o total de mortes violentas no estado (homicídios, latrocínios e lesões dolosas seguidas de morte) caiu 5,9% em 2022, com 5.167 registros, ante os 5.594 casos do ano anterior.

A secretaria afirmou que "não coloca homicídio, latrocínio ou lesão dolosa seguida de morte praticado contra um inocente na mesma contagem dos homicidas, traficantes, estupradores e assaltantes, entre outros criminosos, mortos em confrontos durante ações policiais".

"Com relação às mortes em confrontos, a SSP salienta que tem investido em capacitação e inteligência policial, buscando sempre atuar na proteção da sociedade. Reforça que aqueles criminosos que atacam as forças de segurança receberão resposta proporcional e dentro da legalidade", diz a pasta.