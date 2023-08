São Paulo

Duas pessoas foram atingidas por tiros na noite de sexta-feira (18), na avenida Rio Branco, centro de São Paulo, na região da cracolândia, durante uma tentativa de assalto.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), um policial civil estava em seu carro, parado em um semáforo, quando viu o carro de trás sendo abordado por três homens. O agente desceu e deu ordem de prisão para os suspeitos, segundo a versão da secretaria.

Confusão na cracolândia tem dois baleados, saque e ataque a ônibus em SP - @portalstaceciliabarrafunda02

No entanto, um dos suspeitos estaria armado –depois foi constatado que era uma arma falsa. O policial atirou, e o trio tentou fugir.

Usuários de drogas que ficam no fluxo da cracolândia iniciaram uma confusão, e houve confronto com a Polícia Militar. Moradores da região relataram o uso de bombas.

Uma farmácia foi saqueada e um ônibus foi atacado e teve os vidros quebrados, assim como vidros de pontos de ônibus no canteiro central da via foram vandalizados.

Por volta das 22h, um grande grupo de usuários estava na rua dos Gusmões, entre a avenida Rio Branco e a rua Santa Ifigênia. Outros grupos com cerca de cem pessoas cada um estavam na alameda Dino Bueno com praça Júlio Prestes e na rua Vitória com a Conselheiro Nébias.

Após diligências, a PM localizou o suspeito baleado, de 36 anos, e um dos comparsas, de 46, que foram presos em flagrante. O terceiro envolvido conseguiu fugir. O suspeito ferido foi socorrido ao PS da Santa Casa, juntamente com um pedestre de 62 anos, que foi atingido na perna. Ainda de acordo com a SSP, não consta no boletim de ocorrência se o tiro que o atingiu teria partido do policial civil.

O caso foi registrado como roubo e lesão corporal no 3º DP, que apura o caso.