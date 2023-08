Corintianos mortos em acidente de ônibus são homenageados no interior de SP

São Paulo

Os torcedores do Corinthians mortos em acidente de ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte serão homenageados e velados nesta segunda-feira (21) em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Lá, moravam três das sete vítimas.

Amigos, familiares e membros de torcidas organizadas começaram a se reunir no final da manhã em frente ao ginásio Professor Manoel Cesar Ribeiro, onde será realizada a cerimônia. Os corpos devem chegar ao local por volta das 15h30.

Finalizado tributo, quatro dos mortos serão levados às cidades interioranas de Taubaté, São José dos Campos e São Luiz do Paraitinga, onde viviam, para serem velados.

Coroa de flores disposta para homenagem a torcedores do Corinthians mortos em acidente de ônibus na madrugada do domingo (20); ao fundo, a bandeira corintiana - Zanone Fraissat/ Folhapress

As vítimas que viviam em Pindamonhangaba serão velados coletivamente no mesmo ginásio da homenagem e deve ser sepultados nesta terça-feira (22). São Allan Aguiar, 31, Hamilton dos Santos, 46, e Valderlei Simão, 41.

O autônomo Mateus Maciel, 47, ajudava a organizar a cerimônia. O homem era tio de Allan. "Ele viajava direto com a torcida e foi nesse jogo porque queria conhecer o Mineirão. Até mandou mensagem, dizendo chegar às 15h de domingo para almoçar com a família aqui em Pinda", conta.

Hamilton e Valderlei Simão também costumavam acompanhar a Gaviões da Fiel, mais famosa associação de fãs corintianos, nas viagens para assistir ao Corinthians.

Faixas e cartazes em homenagem aos mortos eram exibidas no ginásio. "A gente estava sempre junto, nos jogos e nos nossos encontros, então são irmãos nossos que se foram", diz Bruno Freitas, 44, líder da Gaviões no Vale do Paraíba. Ele iria a Belo Horizonte no fim de semana, desistindo pouco antes do embarque.

O acidente

Eram 2h50 de domingo quando ônibus com torcedores corintianos capotou na altura do km 525 da rodovia Fernão Dias, em Igarapé, Minas gerais. Havia 43 passageiros retornando a São Paulo, 36 ficaram feridos e sete morreram no local. Nove passageiros seguem internados.

O grupo viajara para ver o time do Parque São Jorge jogar contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na noite do sábado (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, antes de atingir um barranco e capotar, o condutor do veículo teria gritado que o ônibus estava sem freio. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que a perícia técnica sobre o acidente será realizada pela Polícia Civil ainda nesta segunda.

Onde serão veladas as vítimas:

Pindamonhangaba

Hamilton Rogério dos Santos, 46

Allan luiz Sampaio Aguiar, 31

Vanderlei Rosielyob Henrique Simão, 41

Taubaté

José Antônio da Silva, 50

Renan Wellington Barbosa

São José dos Campos

Andrew Nicolas Francisco, 26

São Luiz do Paraitinga

Rodrigo Lacerda de Barros, 32