Funcionário da CET é esfaqueado no centro de São Paulo

São Paulo

Um funcionário da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) que trabalha no monitoramento do trânsito nas ruas de São Paulo foi esfaqueado durante a madrugada no centro. Ele teve cortes no pescoço e na orelha.

O homem, identificado como Valberto Moreira da Silva, 57, chegava de madrugada na avenida Tiradentes, em frente à Pinacoteca, quando o carro do órgão de trânsito foi alvo de pedradas e teve o para-brisa trincado.

Marca de facada no pescoço do agente da CET - Reprodução/TV Globo

Silva desceu do veículo e foi atacado por um homem que seria pessoa em situação de rua que portava uma faca. O agente tentou se defender usando uma chave de roda.

Ao entrar de volta no carro ele percebeu os ferimentos e o sangramento. Ele foi socorrido ao Hospital Beneficência Portuguesa onde foi medicado e liberado.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o agressor, um homem de 45 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A CET afirmou que o funcionário tem o apoio da companhia.