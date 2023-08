Vídeo mostra acidente com ônibus da torcida do Corinthians

São Paulo e Belo Horizonte

Um vídeo registrou o momento do acidente em que o ônibus com torcedores do Corinthians capotou, no trecho entre Brumadinho e Igarapé, na grande Belo Horizonte, no último dia 20, causando a morte de sete pessoas.

Nas imagens, é possível ver o ônibus em aparente alta velocidade se aproximando de uma curva. O veículo não consegue acompanhar o traçado da via e bate em um paredão. Alguns clarões são vistos e na sequência o veículo capota, e uma nuvem de poeira encobre o local.

O veículo capotou às 2h50, enquanto retornava para Taubaté, em São Paulo. No total, havia 43 passageiros, 36 ficaram feridos.

A torcida havia viajado para ver o time jogar contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na noite do sábado (19). O ônibus levava torcedores da subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba, em São Paulo.

Ônibus com torcedores do Corinthians capota e deixa 7 mortos em Minas Gerais - Divulgação/CBMMG

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o ônibus que capotou era irregular porque não estava registrado nem tinha autorização para fazer viagem interestadual.