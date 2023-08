Obra de ponte para ligar Pirituba à Lapa é liberada pela Justiça de SP

São Paulo

A Justiça acolheu recurso da Prefeitura de São Paulo e, em decisão desta quinta (17), liberou a retomada das obras de construção de uma ponte para ligar Pirituba, na zona norte, à Lapa, na oeste. Iniciada em maio de 2019, a obra foi interrompida em abril de 2020 por decisão judicial e está parada desde então.

Reportagem publicada pela Folha no último dia 9 mostrou que a obra já consumiu R$ 33,9 milhões dos cofres públicos. Além disso, desde a paralisação foram gastos de cerca de R$ 3,5 milhões com serviços de manutenção e segurança nos canteiros desativados.

Pilares da ponte para ligar o bairro de Pirituba à Lapa, em São Paulo; obra está parada desde 2020 - Eduardo Knapp/Folhapress

A ponte é uma reivindicação de mais de 40 anos dos moradores de Pirituba e beneficiaria 115 mil pessoas diariamente, diz a gestão municipal.

A obra foi paralisada em 2020 depois que o Ministério Público de São Paulo entrou com ação para anular as licenças ambientais do projeto. Na ocasião, a Promotoria argumentou que, originalmente, o plano não contemplava a construção das alças de acesso pela marginal Tietê.

Em nota divulgada nesta quinta em seu site, a prefeitura afirma que as tratativas para a retomada do contrato e das obras serão iniciadas assim que o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) publicar o acórdão da decisão. A reportagem entrou em contato com o Ministério Público para saber se existe intenção de entrar com novo recurso e aguarda resposta.

O projeto prevê a implantação de uma ponte sobre o rio Tietê e seus acessos, totalizando 900 metros de extensão para a interligação entre os dois bairros.

A ponte terá início na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na altura do condomínio Projeto Bandeirante, e seguirá pela Vila Anastácio até a rua Campos Vergueiro. A gestão Ricardo Nunes (MDB) afirma também que a ponte, de mão dupla, terá ciclovia e faixa exclusiva para ônibus.

Ainda segundo a prefeitura, a ponte vai desafogar o trânsito nas pontes da Anhanguera e do Piqueri, assim como nas conexões com a marginal Tietê.

Estudo de tráfego da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) apontou que isso representaria, por dia, uma economia de até 36 minutos em viagens de transporte público entre os terminais dos dois bairros. Para os usuários do transporte individual, seriam 15 minutos a menos nos trajetos diários.