Pontos de ônibus de SP conectam mulheres sozinhas a central de atendimento

São Paulo

Começam a funcionar nesta terça-feira (29) dez pontos de ônibus na cidade de São Paulo conectados com microfones e câmeras ao projeto Abrigo Amigo, voltado à segurança de mulheres que esperam o coletivo.

De acordo com a Eletromidia, empresa de painéis eletrônicos de publicidade e responsável pelo projeto, a meta é instalar de forma escalonada até cem desses abrigos na capital em 90 dias.

Cena da campanha publicitária de projeto que começa a funcionar nesta terça em São Paulo - Reprodução

Nos locais selecionados, uma mulher que está no ponto de ônibus à noite —funciona das 20h às 5h do dia seguinte— pode tocar na tela de um grande dispositivo luminoso para iniciar uma chamada de vídeo com uma profissional em uma central de atendimento, que vai aparecer online no vídeo e interagir com a passageira até a chegada do transporte.

Também serão instalados pontos de ônibus interativos em Campinas, cidade do interior paulista que teve o projeto-piloto do Abrigo Amigo, em abril passado, e no Rio de Janeiro.

Alexandre Guerrero, CEO da Eletromidia, afirma que os pontos foram escolhidos para serem instalados em regiões com ambientes considerados hostis ou de grande densidade urbana, em que mulheres utilizam ônibus desacompanhadas ou saem tarde do trabalho, como no centro de São Paulo.

Um dos pontos que devem ser inaugurados nesta terça fica na esquina entre a avenida Ipiranga e a praça da República, próximo ao fluxo de usuários de drogas da cracolândia, na região central.

"A escolha [dos pontos de ônibus] partiu de uma necessidade que identificamos conversando com a Secretaria da Segurança Pública", afirmou o executivo, durante a apresentação do projeto na noite desta segunda —o evento contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A primeira-dama do estado, Cristiane Freitas, testou o equipamento durante a apresentação na sede da Eletromidia.

Guerrero explicou que existe um protocolo para que a funcionária da central de atendimento acione a polícia caso testemunhe uma violência contra a passageira que aguarda o ônibus. "Há um link direto com a Secretaria da Segurança para acionamento da Guarda Civil Municipal ou da Polícia Militar."

Questionado, o executivo não afirmou qual é o valor do investimento. Disse apenas que é totalmente privado e que o projeto é bancado por patrocinadores.

"Avançar para mais pontos é um desejo, mas depende da iniciativa privada em apoiar com investimentos", disse.

A campanha "Guarded Bus Stop", feita para a Eletromidia, venceu o Leão de Ouro em Cannes, principal prêmio mundial da publicidade, quando o projeto não existia.

Imagem ilustrativa de ponto de ônibus do projeto Abrigo Amigo da cidade de São Paulo - Divulgação

CONFIRA O ENDEREÇO DOS DEZ PRIMEIROS ABRIGOS