Rio tem a tarde mais fria do ano

Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro teve a tarde mais fria do ano nesta segunda-feira (14). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima não passou dos 21,2ºC.

A marca foi registrada na Vila Militar, na zona oeste do Rio, um dos quatro pontos de medição do Inmet. O recorde anterior de tarde mais fria em 2023 era de 21,8ºC, registrado no dia 31 de maio, no Forte de Copacabana, na zona sul.

Onda encurta faixa de areia na praia de Copacabana e se aproxima da estátua de Carlos Drummond de Andrade. Rio de Janeiro registrou nesta segunda (14) a tarde mais fria do ano - Centro Operações Prefeitura Rio

A Marinha do Brasil emitiu nesta segunda um alerta de ressaca para o período até a noite de terça-feira (15). A previsão é de ondas de até 2,5 metros de altura.

De acordo com o Inmet, um sistema de baixa pressão provoca instabilidade e chuvas durante a semana em áreas de Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com acumulados de chuva inferiores a 50 mm.

Nesta segunda, o aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, registrou dezenas de cancelamentos de voos e mais de cem atrasos. A operação do terminal foi impactada pelo mau tempo, o que dificultou pousos e decolagens.

Os cancelamentos e atrasos geraram filas e reclamações de passageiros em busca de informações. Responsável pelo Santos Dumont, a Infraero registrou 80 voos cancelados e 124 atrasados, entre partidas e chegadas, até as 15h. Uma das rotas afetadas é a ponte aérea Rio-São Paulo.

A Infraero disse que o aeroporto operou entre 6h20 e 10h01 "abaixo dos mínimos" para decolagens em função de "condições meteorológicas adversas". "No momento, os pousos e decolagens ocorrem com auxílio de instrumentos", disse a estatal após as 15h.