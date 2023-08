Só 3 capitais devem ter temperatura abaixo de 30ºC nesta quinta (24); Rio pode chegar a 40ºC

São Paulo

No calor deste inverno, apenas três capitais brasileiras devem ter temperaturas máximas abaixo de 30ºC nesta quinta-feira (24), segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Essas três capitais são as do Sul do país: Porto Alegre (RS), com máxima de 18ºC, Florianópolis (SC), com 22ºC, e Curitiba (PR), com 26ºC.

O Rio de Janeiro é a capital com previsão de dia mais quente nesta quinta, com máxima de 40ºC (a mínima estimada é de 23ºC).

Pessoas fazem caminhada no Rio de Janeiro, que tem forte onda de calor nesta semana e previsão de 40ºC nesta quinta (24) - Lorando Labbe/Fotoarena/Agência O Globo

Uma massa de ar quente e seco, que inibe a formação de nuvens, provocou uma onda de forte calor em boa parte do país. Segundo o Inmet, a temperatura poderá ficar até 5°C acima da média para o período nesta semana em ao menos 12 estados, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste.

Nesta quarta-feira (23), foram registrados recordes de calor. É o caso de Cuiabá (MT), que teve o dia mais quente do ano, com 40,8ºC.

O mesmo aconteceu no Distrito Federal. A base meteorológica do Inmet no Gama apontou 33,9º.

Com 32,3ºC nesta quarta, São Paulo registrou o dia mais quente do inverno e a segunda maior temperatura do ano —em 16 de janeiro, chegou a 32,5ºC.

A previsão é que os termômetros marquem até 34ºC nesta quinta no município de São Paulo. Se isso ocorrer, será a maior temperatura para um mês de agosto em 80 anos —o Inmet começou a medição em 1943. O recorde atual, de 33,1ºC, entrou para as estatísticas em 1952 e em 1955.

"Historicamente, agosto é o mês mais seco na capital paulista, e neste ano, devido ao El Niño, está registrando temperaturas acima da média para o período", afirma o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo —a temperatura média máxima de agosto é de 24,2°C.

Chuva

Já Porto Alegre teve chuva de granizo nesta quarta —o Rio Grande do Sul esteve com avisos meteorológicos de perigo para tempestades nesta quarta e a Defesa Civil do estado emitiu alerta para temporais e rajadas de vento para até a manhã desta quinta.

A previsão para a capital gaúcha é de chuvas isoladas na sexta (25) e de frio no fim de semana, com tendência de 5ºC de temperatura mínima no domingo (27).

VEJA A PREVISÃO DO TEMPO PARA ESTA QUINTA (24) NAS CAPITAIS

Cidade Mínima Máxima Chove? Sul Curitiba (PR) 16ºC 26ºC Sim Florianópolis (SC) 16ºC 22ºC Sim Porto Alegre (RS) 12ºC 18ºC Sim Sudeste Belo Horizonte (MG) 15ºC 33ºC Não Rio de Janeiro (RJ) 23ºC 40ºC Não São Paulo (SP) 19ºC 34ºC Não Vitória (ES) 20ºC 34ºC Não Centro-0este Cuiabá (MT) 27ºC 39ºC Não Brasília (DF) 16ºC 32ºC Não Goiânia (GO) 16ºC 37ºC Não Campo Grande (MS) 23ºC 37ºC Não Nordeste Aracaju (SE) 22ºC 30ºC Sim Fortaleza (CE) 24ºC 31ºC Não João Pessoa (PB) 24ºC 30ºC Sim Maceió (AL) 22ºC 30ºC Sim Natal (RN) 25ºC 30ºC Sim Recife (PE) 24ºC 30ºC Sim Salvador (BA) 22ºC 30ºC Sim São Luís (MA) 25ºC 33ºC Não Teresina (PI) 21ºC 37ºC Não Norte Belém (PA) 24ºC 34ºC Não Boa Vista (RR) 25ºC 36ºC Sim Macapá (AP) 25ºC 34ºC Não Manaus (AM) 26ºC 36ºC Sim Palmas (TO) 23ºC 37ºC Não Porto Velho (RO) 24ºC 37ºC Sim Rio Branco (AC) 23ºC 36ºC Não

Fonte: Inmet