Vereador é suspeito de atirar e atropelar homem em Sumaré (SP)

Campinas

A Polícia Civil no interior de São Paulo abriu uma investigação contra o vereador Sirineu Araújo (PL), de Sumaré (a 103 km de São Paulo), suspeito de atirar cinco vezes contra um homem e, em seguida, atropelá-lo duas vezes com uma camionete. A vítima morreu.

Segundo a polícia, em depoimento, Araújo alegou legítima defesa e disse que vinha sendo ameaçado pela vítima, Rafael Emídio da Silva, 39 —a polícia não detalhou quais seriam as ameaças.

Vítima ao ser baleada minutos antes de ser atropelada em Sumaré (SP); vereador é suspeito de ter cometido o crime - Reprodução

Ainda conforme a polícia, o vereador não foi preso porque, apesar de ele ter confessado o crime, não houve flagrante, e o legislador tem endereço fixo na cidade e se comprometeu a comparecer à delegacia sempre que preciso.

Por telefone, a assessoria do vereador declarou que "irá esperar mais detalhes da investigação para se pronunciar". Questionados, nem a assessoria de Araújo nem a polícia informaram o nome dos advogados de defesa dele.

O caso aconteceu no último sábado (19) e foi registrado por pedestres. O vídeo circulou pelas redes sociais no fim de semana, mas a informação de que se tratava do parlamentar foi confirmada na segunda-feira (21).

Os agentes apreenderam a arma e a camionete usadas no crime. A polícia não informou se o político tenha porte de arma de fogo.

Nas imagens registradas é possível ver o momento em que o político aparece com uma arma e aponta para o rapaz no chão, que implora por ajuda. Em outra gravação, Araújo avança com o carro contra a vítima, que não reage. O homem morreu em seguida.

O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, cidade vizinha a Sumaré.

O vereador Sirineu Araújo, durante sessão da Câmara de Sumaré (SP) - Divulgação/Câmara de Sumaré

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que a DIG aguarda o laudo pericial realizado na camionete e na arma do político do PL. Disse ainda que os agentes estão buscando provas que deem maior consistência ao caso.

Sirineu também não se manifestou desde que o caso veio à tona. Ele se ausentou da sessão realizada na Câmara na última terça-feira (22).

Em nota, a Câmara disse que "não tem qualquer informação de supostos fatos envolvendo o vereador Sirineu Araújo".

O Ministério Público de São Paulo, via assessoria, informou que aguarda o inquérito policial ser relatado à Promotoria.