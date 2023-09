8 crianças morreram baleadas na região metropolitana do Rio em 2023

São Paulo

A morte de Heloisa dos Santos Silva, 3, na manhã deste sábado (16) é o oitavo caso de criança morta por armas de fogo neste ano na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 18 crianças baleadas em 2023, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado.

Heloisa estava internada em estado grave desde a semana passada após ter sido baleada na nuca numa ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quinta-feira (7), no Arco Metropolitano, Baixada Fluminense. Ela morreu às 9h22 deste sábado. O caso está sob investigação.

Segundo o Fogo Cruzado, das 19 crianças baleadas do começo deste ano até a última quarta-feira (13), 14 foram atingidas por balas perdidas. Em 2022, o total de crianças baleadas nesse mesmo período chegou a seis.

Heloisa dos Santos Silva, 3, morreu neste sábado após ser baleada enquanto passava de carro com a família pelo Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense - Reprodução/TV Globo

Veja quem são as outras crianças mortas a tiros em 2023.



Eloah Passos, 5

A menina foi morta em 12 de agosto por bala perdida durante uma ação policial no morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte da capital fluminense. No enterro, a avó materna de Eloah pediu justiça. A criança foi atingida durante um protesto pela morte de um jovem em ação da Polícia Militar no bairro.

Djalma de Azevedo Clemente, 11

O garoto morreu em 12 de julho, após ser atingido por bala perdida durante uma ação policial em Maricá, na Região dos Lagos. Uniformizado, ele estava a caminho da escola municipal Darcy Ribeiro quando foi atingido.

Lohan Samuel, 11

Morto em 30 de abril, foi atingido por bala perdida em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, uma jovem de 19 anos baleada no mesmo bairro, também morreu.

Ester de Assis Oliveira, 9

Ester foi morta por uma bala perdida em 5 de abril. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, havia tiroteio em disputa de facções no Morro do Cajueiro, em Madureira, bairro da zona norte do Rio. "Arrancaram a vida da minha filha injustamente. Ela estava vindo da escola. Ela só sentou para comer um pedacinho de bolo que ela ganhou na festa de Páscoa, gente", disse à época a mãe de Ester, Thamires dos Santos.

Maria Eduarda Martins, 9

Morta a tiros durante o Carnaval em Magé, na Baixada Fluminense, em 19 de fevereiro. O tiroteio em um bloco também matou Gabriela Alvarenga, 35, e deixou 19 feridos. Segundo a prefeitura, o tiroteio aconteceu após uma briga durante a dispersão do cortejo, por volta das 23h.

Rafaelly da Rocha Vieira, 10

A menina foi atingida por uma bala perdida no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela brincava na rua com outras crianças e foi alvejada no tórax. Rafaelly morreu em 26 de janeiro, seis dias depois do aniversário. A comemoração seria dali a dois dias, em um sítio, segundo a família, que protestou contra a morte.

Juan Davi de Souza Faria, 11

O menino estava na varanda de casa durante as comemorações de réveillon quando foi atingido por uma bala perdida. Ele chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Edson Passos e, segundo a família, as equipes tentaram reanimá-lo por 40 minutos, sem sucesso.