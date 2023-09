Corpo de motorista de aplicativo é achado concretado em Saquarema (RJ)

Rio de Janeiro

O corpo do motorista de aplicativo José Wellington Vicente de Oliveira, que estava desaparecido desde quinta (31), foi encontrado na segunda (4) enterrado no quintal de uma casa em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram até a residência na rua do Faraó, no bairro Guarani, após denúncias que levantavam suspeitas sobre o concreto fresco nos fundos da casa, onde o corpo foi enterrado.

O corpo do motorista Wellington Oliveira foi encontrado em quintal de casa em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio - Reprodução/Facebook

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Civil após a descoberta do corpo. Os suspeitos, cujos nomes não foram divulgados, vão responder pelo crime de ocultação de cadáver.

Segundo a polícia, o homem confessou ter sido o responsável por enterrar o corpo no local, mas negou ter cometido o assassinato. Com ele foram apreendidos dois celulares, documentos e cartões da vítima e uma arma falsa.

Oliveira falou com a esposa na noite de quinta-feira, e no dia seguinte o carro dele foi encontrado na rua do Faraó com marcas de sangue.

A delegacia responsável afirma que continua investigando o caso para apurar quem matou o motorista e qual a motivação do crime. Uma das hipóteses da polícia é que ele tenha sido vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte).