Estado de saúde de Mingau, do Ultraje a Rigor, é grave

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or. De acordo com a instituição, o estado de saúde dele é grave.

O baixista, que completou 56 anos no domingo (3), foi hospitalizado após ser baleado na cabeça em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na noite de sábado (2).

Segundo a assessoria do hospital, Mingau passou por uma cirurgia intracraniana de emergência na tarde de domingo e segue recebendo toda a assistência necessária, sob os cuidados do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.

Cena do documentário sobre a banda Ultraje a Rigor; na foto, o baixista Mingau - Divulgação

Mingau foi atingido enquanto passava com seu carro pelo bairro Ilha das Cobras. Ele estava acompanhado de um amigo, que prestou depoimento na manhã de domingo (3) e disse que os dois tinham ido fazer um lanche na Praça do Ovo.

De acordo com a Polícia Civil, o bairro é dominado pelo tráfico e é conhecido por ser um ponto de compra e venda de drogas. A polícia investiga se o carro de Mingau foi confundido pelos traficantes. O veículo, um Ford Ranger preto, foi apreendido.

Outra hipótese da Polícia Civil é que o músico tenha ido à Ilha das Cobras para comprar drogas. Foi o que disse inicialmente à Polícia Militar o amigo que estava com Mingau. Depois, ao ser ouvido na delegacia, ele mudou a versão.

Um suspeito de envolvimento no ataque foi preso na tarde de domingo e, nesta segunda (4), mais três suspeitos foram detidos, segundo o delegado Marcelo Russo, que investiga o caso.

Apelo da filha

Após ser baleado, o músico foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda. Como o local não contava com neurologista, ele foi transferido para São Paulo no início da tarde de domingo, em uma UTI aérea.

Na ocasião, a filha de Mingau, Isabella Aglio, utilizou sua conta no Instagram para fazer um pedido aos fãs. "O estado é delicado. Eu queria pedir para vocês: orem pelo meu pai, por favor."

"Que a cirurgia corra bem, que ele volte, que ele fique sem sequelas. Não sei. Só rezem e orem pelo meu pai, independente do que vocês acreditem", acrescentou.

Mingau é baixista da banda paulista Ultraje a Rigor desde 1999 e tem uma pousada em Trindade, distrito de Paraty.