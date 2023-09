Governo antecipa Bolsa Família a atingidos por tragédia no RS

Brasília

O governo federal anunciou que irá antecipar o pagamento do Bolsa Família às pessoas atingidas pelas fortes chuvas que deixaram o estado do Rio Grande do Sul em estado de emergência.

O repasse do benefício já começaria, pelo calendário oficial, nesta segunda-feira (18), mas seguiria o escalonamento programado pela Caixa Econômica Federal.

Com a decisão, todos os beneficiários dos 97 municípios atingidos pelo ciclone no Rio Grande do Sul poderão ter acesso ao auxílio já nesta segunda.

Efeitos do ciclone na cidade de Roca Sales, no Rio Grande do Sul - Silvio Avila - 7.set.2023/AFP

A Caixa também informou que as famílias poderão movimentar o dinheiro diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de ir a uma agência, devido à situação, e realizar transferências via Pix.

"Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil", disse o banco, em nota.

"A Caixa reforça que já começou a liberar o saque do FGTS por calamidade nas regiões atingidas pelas enchentes", acrescenta o texto.

Para o saque FGTS, a pessoa não pode ter realizado uma retirada por motivo semelhante no último um ano, e o valor máximo é de R$ 6.220.

Antes, na última terça-feira (12), o presidente Lula (PT) anunciou que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai emprestar R$ 1 bilhão para cidades afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul. Além disso, disse que o governo vai liberar R$ 600 milhões do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O anúncio ocorreu em meio a críticas ao mandatário por não ter visitado a região, após reunião ministerial que ocorreu no Palácio da Alvorada com o chefe do Executivo e 17 dos seus ministros.

Enquanto isso, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) diz já ter distribuído cerca de 12 mil marmitas a vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul e a voluntários que atuam nas cidades atingidas.

As refeições são produzidas pela cozinha solidária do movimento localizada na cidade de Encantado. Atualmente, o espaço reúne cem trabalhadores dedicados à produção de quentinhas —a maior parte dos alimentos é oriunda dos assentamentos do MST.