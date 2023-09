Homem morre afogado em cachoeira na Chapada dos Veadeiros

Salvador

Um homem de 42 anos morreu após se afogar nesta sexta-feira (8) em uma cachoeira na cidade de Alto Paraíso de Goiás (400 km de Goiânia), no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás informou que foi acionado para uma ocorrência de afogamento na Cachoeira dos Encontros, localizada Fazenda dos Macaquinhos. A vítima, informaram os bombeiros, não conseguiu nadar e teria afundado no poço da cachoeira.

Bombeiros fazem buscas após afagogamento de turista em Alto Paraíso (GO), na Chapada dos Veadeiros - Corpo de Bombeiros de Goiás / Divulgação

O nome da vítima não foi divulgado. O corpo foi encontrado em uma área conhecida como Cachoeira 10, cujo acesso é considerado extremamente difícil.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o resgate com o apoio da Polícia Militar Rural. Uma padiola —espécie de maca— improvisada foi usada no transporte do corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal de Alto Paraíso.

Localizado na região noroeste do estado de Goiás, a cerca de 240 km de Brasília, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é reconhecido desde 2000 como Patrimônio Natural Mundial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).