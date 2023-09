Inverno na cidade de São Paulo é o mais quente em 62 anos

São Paulo

O inverno deste ano na cidade de São Paulo foi o mais quente dos últimos 62 anos. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura média ficou em 26ºC. É o registro mais alto desde 1961, quando a cidade teve no inverno temperatura média de 25,2ºC.

A estação mais fria do ano termina oficialmente às 3h50 (de Brasília) deste sábado (23), quando começa a primavera, que vai até 22 de dezembro. A previsão para a cidade de São Paulo nesta sexta é de 34ºC. Se a marca for atingida, esse será o dia mais quente do ano no município. O recorde atual, de 33,9°C, foi registrada no último domingo (17). A média das temperaturas máximas em setembro beirou os 30ºC na capital paulista.

Pessoas circulam pela avenida Paulista em dia de forte calor na cidade - Zanone Fraissat - 19.set.23/Folhapress

Há previsão que a cidade ultrapasse essa marca neste fim de semana e tenha o dia mais quente da história, segundo a Defesa Civil estadual. A previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) aponta que a temperatura pode chegar a 38°C no sábado (23) e no domingo (24).

Os registros, feitos desde 1943, apontam que a capital chegou a 37,8°C em 17 de outubro de 2014, valor mais alto da história da cidade.

As altas temperaturas fizeram o governo estadual recomendar que escolas da rede priorizem atividades com menor exposição ao sol e exercícios menos intensos durante as aulas de educação física

O país vive nesta semana uma onda de calor fora de época e há alerta de grande perigo para altas temperaturas até domingo, de acordo com o Inmet. O instituto informou que os termômetros podem ultrapassar os 40ºC em áreas das regiões Centro-Oeste e Norte, além do interior de São Paulo.

Ondas de calor se caracterizam por um aumento de 5°C em relação às médias de temperatura. Se o aumento é verificado em um período de 2 a 3 dias, o alerta é moderado. De 3 a 5 dias, passa a ser de perigo. Por mais de cinco dias consecutivos, o aviso passa para a categoria de grande perigo.

O calor é provocado pelo tempo e redução da nebulosidade, que mantém a temperatura da massa de ar elevada. Está em curso um fenômeno que causa um bloqueio atmosférico que faz com que os ventos ocorram em níveis superiores da atmosfera, o que faz prolongar os dias de altas temperaturas.