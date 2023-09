São Paulo

Antonio Galves foi um homem revolucionário. O professor nasceu em São Paulo, em 18 de junho de 1947, e desde sempre se interessou pela área de exatas. Dedicou a vida à pesquisa e ao desenvolvimento da área de Probabilidade e Estatística, tornando-se referência dentro e fora do país.

Cientista, era coordenador do NeuroMat (Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática), centro de excelência que integra a matemática à neurociência teórica, e coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Matemática, Computação, Linguagem e Cérebro da USP. Galves dedicou-se à pesquisa em processos estocásticos (indeterminados), em especial, Sistemas Markovianos de Partículas.

Jefferson Antonio Galves (1947 - 2023) - Cepid NeuroMat

Seu trabalho culminou na criação do Modelo Galves-Löcherbach, um entendimento inovador que mudou a compreensão de processos neurais e teve um impacto significativo na neurociência.

Na Universidade Pierre e Marie Curie (Paris 6 - Sorbonne), na França, Galves recebeu o Diploma de Estudos Avançados. Nesse período, iniciou a carreira de pesquisador.

Depois de voltar ao Brasil, fundou um programa de cooperação permanente com o laboratório, apoiado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e pelo CNRS (Centro Nacional da Pesquisa Científica, em português). O grupo de pesquisa colaborou também com o Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) e com o Departamento de Matemática da Universidade de Roma.

Durante a carreira, Galves teve papel fundamental na promoção da pesquisa e na formação de novos especialistas. Era professor titular do IME (Instituto de Matemática e Estatística) da USP.

Além de seu notável alcance acadêmico, o professor teve reconhecimento por sua atuação na sociedade e na ciência. Galves recebeu a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico e tornou-se membro titular da Academia Brasileira de Ciências.

"A curiosidade científica, a ousadia e a energia inesgotável fizeram do Antônio uma grande liderança da probabilidade no Brasil. Ele inspirou gerações de jovens e foi o motor da criação do Numec (Núcleo de Apoio à Pesquisa em Modelagem Estocástica e Complexidade). Parte demasiado cedo e deixa a matemática brasileira mais pobre", lamentou o diretor-geral do Impa e colunista da Folha, Marcelo Viana.

"A última vez que encontrei o Antonio foi na conferência em homenagem aos seus 75 anos. Ele estava em plena forma, com vários novos projetos e terminando a redação de um livro sobre redes neurais", disse Claudio Landim, diretor-adjunto do Impa.

Galves morreu em Campinas (SP), aos 76 anos, no dia 5 de setembro. Deixou filhas e esposa. A causa da morte não foi divulgada.

