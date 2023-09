Quase 40% das multas em estradas de SP no feriado foram por excesso de velocidade

São Paulo

As infrações por excesso de velocidade representaram quase 40% de todas as multas de trânsito emitidas nas rodovias paulistas no feriado prolongado de 7 de Setembro.

Segundo balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária nesta segunda-feira (11), foram aplicadas 67.732 autuações nas estradas estaduais de São Paulo entre a meia-noite de quarta (6) e 23h59 de domingo (10).

Desse total de multas, 26.408 foram por excesso de velocidade, ou seja, 39%.

Radar móvel flagrou carro a 198 km/h na rodovia Castelo Branco, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), no último dia 6 de setembro, véspera de feriado da Independência - Divulgação/Polícia Militar Rodoviária

Não é possível fazer comparação com o mesmo período do ano passado, porque em 2022 o Dia da Independência caiu em uma quarta-feira, ou seja, não houve feriado prolongado.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) registrou tráfego de mais de 5,4 milhões de veículos nas principais rodovias concedidas de acesso e saída da capital paulista durante a Operação 7 de Setembro.

Na quarta-feira da semana passada, por exemplo, um carro foi flagrado por um radar móvel a 198 km/h na rodovia Castelo Branco, em Santa Cruz do Rio Pardo (a 346 km de São Paulo). No local, a velocidade máxima é de 120 km/h.

O condutor do carro cometeu infração gravíssima, terá de pagar multa de R$ 880,41 e seu direito de dirigir será suspenso.

"A imprudência para muitos motoristas ainda impera ", afirma o capitão Daniel Demétrio, da 3ª Cia Rodoviária.

Segundo o advogado Antonio José Dias Junior, coordenador da Comissão de Direito do Trânsito da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, o elevado número de multas por excesso de velocidade pode estar relacionado à falta de atenção de motoristas.

"O motorista desatento que não percebe estar acima da velocidade é surpreendido com a infração", afirma.

Atualmente, ressalta o policial, os equipamentos não podem mais estar "escondidos" atrás de marquises ou árvores, por exemplo.

"Nos radares regulamentados há um valor a ser desprezado entre o auferido e a velocidade real do automóvel, que pode chegar até 7 km/h em alguns [aparelhos]."

Infrações por excesso de velocidade, segundo o Código Brasileiro de Trânsito

Até 20% da velocidade permitida —média, com 4 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 130,16

Entre 20% e 50% da velocidade permitida —média, com 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23

Acima de 50% —gravíssima, multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir

Conforme as estatísticas do feriado, falta de cinto de segurança foi a segunda infração mais flagrada em cerca de 22 mil quilômetros de rodovias estaduais, com 8.969 multas, ou seja, 13% do total. "Usar cinto de segurança é algo primário", diz o capitão da polícia rodoviária do interior.

Em 329 acidentes com vítimas, 33 pessoas morreram e 89 ficaram gravemente feridas.

"Um condutor imprudente que ingeriu bebida alcoólica, que excedeu a velocidade, que não usa cinto de segurança ou que se envolve em um acidente pode provocar uma tragédia no trânsito", diz o policial rodoviário.

Nas estradas paulistas também foram emitidas 2.001 multas por ultrapassagens em locais proibidos, 1.671 por uso do telefone celular ao volante e 1.558 por dirigir sob a influência de álcool ou por recusa em realizar o teste do etilômetro.

Em trechos paulistas de rodovias federais, seis motoristas acabaram presos por crime de trânsito, como dirigir sob efeito de bebida alcoólica, diz a Polícia Federal Rodoviária.