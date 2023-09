Temperaturas máximas previstas subirão ainda mais em 10 das 27 capitais nesta 2ª

Ribeirão Preto

O primeiro dia útil da semana deverá ser marcado pela elevação das temperaturas máximas previstas em 10 das 27 capitais brasileiras nesta segunda-feira (25), o que significa que o forte calor não só seguirá como será ampliado.

Além disso, 12 capitais terão temperaturas de 35°C ou mais, repetindo o cenário de forte impacto climático que atinge parte do Brasil já verificado neste domingo (24) pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e que lotou praias e fez paulistanos disputarem sombras em parques para fugir do calor.

Movimentação de frequentadores em frente ao Sesc Belenzinho, na zona leste de SP, neste domingo (24) - Edi Sousa/Ato Press/Agência O Globo

De acordo com o instituto, em duas capitais –Cuiabá (MT) e Palmas (TO)– as temperaturas poderão ultrapassar os 40°C, atingindo 43°C na capital mato-grossense e 40º na capital do Tocantins.

As temperaturas máximas serão maiores que as do domingo principalmente em capitais do Centro-Oeste e do Norte do país, mas atingirão também Sudeste e Nordeste –a exceção é o Sul.

Além de Cuiabá, as máximas previstas no Centro-Oeste subirão em Goiânia (GO), 39°C, e Brasília (DF), 35°C na segunda. Apesar de Campo Grande (MS) ver a máxima prevista cair de 39°C no domingo para 37°C nesta segunda, ainda assim a capital sul-matogrossense seguirá entre as mais quentes do país.

Na região Norte, além de Palmas, Belém (PA), 36°C, e Boa Vista (RR), 38°C, deverão registrar elevação nas temperaturas máximas.

Outras duas capitais nordestinas terão impacto da onda de calor ainda maior nesta segunda em relação à véspera. Em Teresina (PI), a máxima poderá chegar a 39°C e, em Salvador (BA), 32°C.

No Sudeste, Belo Horizonte (MG) poderá registrar 36°C na segunda, um grau acima da máxima prevista para o domingo, assim como Vitória (ES), onde os termômetros poderão marcar 34°C, ante os 33°C deste domingo.

TRÉGUA

Por outro lado, a onda de calor deve dar ligeira trégua para oito capitais, onde as temperaturas máximas deverão ser menores na segunda em relação ao domingo, entre elas São Paulo, que neste domingo registrou 36,5°C e bateu recorde de dia mais quente do ano, e Rio de Janeiro.

Na capital paulista, segundo o Inmet, a trégua será apenas nesta segunda –máxima prevista de 30°C–, com novas elevações de temperaturas nos dois dias seguintes. Na terça (26), a máxima será de 34°C e, na quarta (27), 35°C. Na quinta-feira (28), a previsão indica forte queda da temperatura máxima, que será de 20°C, conforme o instituto de meteorologia.

O cenário é semelhante no Rio, com máxima de 28°C na segunda e 30°C e 37°C nos dois dias seguintes, respectivamente. Para quinta, os termômetros não devem passar de 25°C.

VEJA OITO DICAS PARA MANTER-SE BEM EM DIAS QUENTES Defesa Civil emite alerta e cuidados para períodos de calor extremo Hidrate-se

Não substitua água por bebidas alcoólicas

Faça refeições leves e frias mais vezes ao dia

Prefira ambientes arejados e evite aglomerações

Proteja-se do sol com chapéu, óculos escuros, roupas leves e protetor solar

Use soro fisiológico nos olhos e narinas

Não faça exercícios físicos em horários com maior incidência de raios UV, das 11h às 17h

Evite a exposição excessiva ao sol, pois pode causar mal-estar e insolação

A região Sul brasileira é a única que não terá elevação de temperatura em nenhuma de suas capitais nesta segunda. Em Curitiba, os termômetros não deverão passar de 30°C, enquanto Florianópolis terá máxima de 21°C e Porto Alegre 19°C.

ONDA DE CALOR

O país vive uma onda de calor fora de época e há alerta de grande perigo para altas temperaturas também em cidades do interior, de acordo com o Inmet.

Ondas de calor se caracterizam por um aumento de 5°C em relação às médias de temperatura. Se o aumento é verificado em um período de 2 a 3 dias, o alerta é moderado. De 3 a 5 dias, passa a ser de perigo. Por mais de cinco dias consecutivos, como agora, o aviso passa para a categoria de grande perigo.

O calor é provocado pelo tempo e redução da nebulosidade, que mantém a temperatura da massa de ar elevada. Está em curso um fenômeno que causa um bloqueio atmosférico que faz com que os ventos ocorram em níveis superiores da atmosfera, o que faz prolongar os dias de altas temperaturas.