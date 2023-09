Corintiano de 16 anos morre eletrocutado ao encostar em poste na saída do Itaquerão

São Paulo

Um adolescente de 16 anos morreu após levar um choque ao encostar em um poste de iluminação pública em Itaquera, na zona leste de São Paulo, na noite desta terça (26).

Segundo informações do boletim de ocorrência ao qual a reportagem teve acesso, Rafael Suman Brolezi havia deixado a Neo Química Arena, onde assistiu à partida entre Corinthians e Fortaleza pela Copa Sul-Americana, e atravessava a avenida Doutor Luiz Ayres (Radial Leste), em frente ao estádio, quando tocou em um poste no canteiro central da via e recebeu uma descarga elétrica.

Avenida Doutor Luiz Ayres, conhecida como Radial Leste, na altura da Neo Química Arena - Rivaldo Gomes - 31.mai.2014/Folhapress

O torcedor estava acompanhado de um primo. No momento do acidente eles caminhavam até um veículo para retornar para a cidade de origem, Águas de Lindoia, no interior de São Paulo.

Em seu relato à polícia, o homem disse ter aguardado socorro no local por cerca de 45 minutos. Antes, uma médica que passava de carro pela avenida parou e prestou atendimento —ela fez massagem cardíaca no adolescente até a chegada de uma equipe do Samu.

O jovem chegou a ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Itaquera e, depois, para o Hospital Planalto, onde já chegou morto.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 24° DP (Ponte Rasa). As investigações devem ser realizadas pelo 65° DP (Artur Alvim), responsável pela área.

Em seu site, o Corinthians publicou uma nota em que manifesta solidariedade aos amigos e familiares e do torcedor.

O prefeito de Águas de Lindóia, Gil Helou, publicou um texto em uma rede social em que lamentou a morte do adolescente. "Rapaz novo, alegre e que era apaixonado pelo time de coração, o Corinthians", escreveu.