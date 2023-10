Agressor de irmã de Zanin é indiciado por lesão corporal e maus-tratos de animais

São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Rogério Cardoso Júnior, 64, por lesão corporal dolosa e maus-tratos a animais após ele agredir com chutes a advogada Caroline Zanin Martins e dois cachorros que passeavam com ela. Inquérito policial concluiu que ele atacou a mulher e os animais intencionalmente.

Martins é irmã do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin. Ela estava em frente a um condomínio em Perdizes, zona oeste, aguardando a abertura do portão do prédio na última segunda-feira (16), quando Júnior desferiu chutes em direção aos cachorros, que latiam para ele.

Carolina Zanin, irmã de ministro Cristiano Zanin, é agredida em SP - Reprodução/Redes Sociais

Em depoimento à polícia, Júnior afirmou que foi atacado duas vezes pelos cães e que chutou os animais para se defender. Ele disse que, antes da cena em frente à portaria do prédio, os dois cachorros já teriam avançado contra ele e que a advogada "não puxou a guia, deixando-os atingir suas vestes", de acordo com o relatório policial.

Ele afirmou que "em nenhum momento teve a intenção de atingir a mulher e os cães", apenas se proteger.

"Não há dúvidas que Rogério Cardoso Júnior ao desferir intencionalmente golpes de chutes contra os animais, além de feri-los, assumiu o risco de também atingir com chutes a tutora e vítima, Caroline Zanin Martins, lhe causando (sic) lesões corporais", diz o documento, feito no 23º Distrito Policial de São Paulo.

Na quarta-feira (18), a advogada disse à Folha que o agressor avisou que iria chutá-la. "Eu estava vindo tranquila, distraída. Quando virei e o vi, ele falou para mim 'eu vou chutar você e os seus cachorros'", disse. Ela afirmou que não conhecia o agressor.

As imagens mostram que o homem chutou os cachorros diversas vezes, mas alguns golpes não atingem os animais. Ele também dá tapas nos cães.

O portão do condomínio demorou para abrir, e Caroline se segurou na grade na tentativa de se proteger. Pelo menos um dos chutes a atingiu sua perna.

Ela pediu ajuda a um vigilante que estava na calçada, mas ele demorou a intervir. O portão então abriu, e a advogada entrou rapidamente, enquanto o homem continuava chutando os cães. O vigilante fechou o portão, e o agressor foi embora.