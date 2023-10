Carnaval do Recife começará na quinta e terá um dia a mais pela 1ª vez

Recife

O Carnaval do Recife terá um dia a mais em 2024 pela primeira vez na história. Isso porque a abertura da festa mais popular da cidade acontecerá na quinta-feira, um dia antes do habitual.

Com isso, a capital pernambucana terá abertura no mesmo dia da vizinha Olinda e de Salvador (BA), dois dos principais polos carnavalescos do país. Assim, o início da festa será dia 8 de fevereiro de 2024 no Marco Zero, no centro do Recife.

Um dos principais objetivos da medida é ampliar o impacto econômico da festa na cidade. Em 2022, a prefeitura disse que a folia movimentou R$ 2,5 bilhões na economia da cidade. A expectativa é que esse número cresça 20% com um dia a mais em 2024.

Cantor Alceu Valença durante show no Carnaval do Recife - - Wesley D'Almeida/Prefeitura do Recife

Outro impacto imediato será mais espaço na grade de apresentações para o setor cultural. A abertura dos Carnavais de Recife e Olinda no mesmo dia também trará um desafio extra para a segurança pública, que terá que atuar em dois eventos de grande porte no mesmo dia —os dois locais ficam a menos de 6 km de distância.

A prefeitura do Recife deve anunciar até o fim de outubro parte das atrações do Carnaval de 2024, uma antecipação de cerca de dois meses em relação aos anúncios anteriores. Em 2022, a apresentação de Caetano Veloso foi a novidade dentre os cantores de fora do estado.

O entorno do prefeito João Campos (PSB) avalia, nos bastidores, que a antecipação ajudará turistas a se programarem para a ida ao Recife para os eventos. Uma campanha de atração do público de fora será realizada.

Em 2022, mais de 2,7 milhões de foliões curtiram a festa nos 44 polos da cidade, com uma média de 300 mil pessoas por dia no Marco Zero, principal polo da cidade.

A ocupação hoteleira na cidade, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco foi de 96,12% no Carnaval de 2022. Na ocasião, a permanência média passou para cinco noites, ultrapassando o dado anterior, que era de 4 noites.

Nesta sexta-feira (19), a Prefeitura do Recife anunciou os dois homenageados do Carnaval de 2024.

Uma delas será a cirandeira Lia de Itamaracá. A artista foi declarada patrimônio imaterial do Brasil pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 2021. A expectativa é que haja uma apresentação dela durante a abertura do Carnaval recifense. A artista completará 80 anos em 2024.

A festa no Recife também renderá homenagem ao cantor Chico Science (1966-1997). Nascido no Recife e criado em Olinda, o músico foi o principal representante do Movimento Manguebeat, que completou 30 anos em 2023.

O movimento une tradicionais elementos da cultura nordestina, como coco e maracatu, ao rock, hip-hop e à música eletrônica. O Manguebeat ainda carrega discursos político e ambiental nas suas letras.