Morre vítima de acidente com helicóptero e tenda na Agrishow

São Paulo

Morreu nesta segunda-feira (6) uma das pessoas feridas em acidente envolvendo um helicóptero particular e uma das tendas da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo).

Márcio Sabino Silva, 27, era trabalhador terceirizado da feira e estava embaixo da estrutura que caiu, no dia 2 de maio. A suspeita é que a tenda tenha desabado devido à força do vento provocada pelas pás do helicóptero que sobrevoava o local.

Tenda de estande desabou parcialmente na Agrishow, maior feira agro do país, em Ribeirão Preto - Douglas Donizete Machado

Em nota, a Agrishow lamentou a morte e informou que as causas do acidente continuam sendo investigadas, com apoio das equipes técnicas e de segurança da feira.

A nota afirma também que Márcio recebeu os primeiros socorros no local do acidente por bombeiros que atuavam no evento. Ele foi transportado pela UTI móvel da organização até um hospital de Ribeirão, onde permaneceu internado.

Outra pessoa sofreu uma fratura no tornozelo no acidente.

Localizada ao lado da área de pousos e decolagens de helicópteros, a tenda era utilizada como ponto para armazenamento e distribuição de água para a Agrishow, o principal evento do agro no país, realizado entre 29 de abril e 3 de maio.

A movimentação de helicópteros no entorno da feira é constante nos dias de realização do evento, visitado por grandes empresários e produtores rurais.

O acidente que matou o trabalhador terceirizado ocorreu um ano após as mortes de duas pessoas que se deslocavam em um helicóptero para a Agrishow, no dia 3 de maio do ano passado. A aeronave caiu na zona rural de São Carlos (a 232 km de São Paulo).