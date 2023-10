Conheça os eleitos para o Conselho Tutelar em São Paulo

São Paulo

Novos representantes dos conselhos tutelares em todo o Brasil foram eleitos pela população neste domingo (1º). A votação não era obrigatória e estava aberta a quaisquer eleitores em dia com a Justiça Eleitoral, que cedeu urnas eletrônicas.

Na cidade de São Paulo, 260 conselheiros foram eleitos para 52 conselhos, distribuídos pelos bairros da capital. Cada unidade tem cinco membros.

Neste ano, a eleição em São Paulo contou com 1.240 candidatos habilitados. A participação da população foi recorde, de acordo com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com 202.286 eleitores —cerca de 25% mais que na eleição passada, em 2019.

Urnas eletrônicas foram cedidas pela Justiça Eleitoral - Gabriela Biló - 21.set.2022/Folhapress

A apuração, realizada na Câmara Municipal, teve início por volta das 19h de domingo e foi transmitida pelo YouTube.

Os conselhos tutelares foram criados há mais de três décadas, quando instituído o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O artigo 131 do código estabelece que os conselhos são órgãos autônomos com a função de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes.

As unidades têm horário de atendimento das 8h às 17h em dias úteis e plantões à distância nos fins de semana e feriados.

Mesmo com chuva forte na manhã de domingo, funcionários da Justiça Eleitoral e cidadãos relataram que havia fluxo constante de eleitores. Um grande número de votantes relatou ter participado pela primeira vez da escolha de conselheiros tutelares.

Conheça os candidatos mais votados para os conselhos tutelares de São Paulo:

ANHANGUERA

Thais Oliveira Viana

Aline de Almeida Geraldini

Marcio Antão da Silva

Luzinete Ferreira da Costa Liberato

Viviane dos Santos Costa

ARICANDUVA

Adriani Caetano Nunes

Jurandir de Souza

Alison Alex dos Santos

Edna Maria dos Santos

Alessandra Cristina da Cruz Costa

BELA VISTA

Raphaele Santos Medeiros

Gabriela Pereira Feliciano

Romênia Malaquias de Freitas

Liliane Ferreira dos Santos

Giulia Ramilo Assunção

BRASILÂNDIA

Magda de Abreu Hortêncio

Sisi Alencar Furtado

Andrea de Souza Secco

Suzimar Wacton de Morais

Maria Izabel Lopes da Silva

BUTANTÃ

Keila Mendes de Souza

Anna Cecília Koebcke de Magalhães Couto Simões

Jaqueline Carneiro de Albuquerque

Nívia Maria da Silva Miranda dos Santos

Elaine de Paula Francisco

CAMPO LIMPO

Regina Fátima Pinheiro Prado

Lucas Fernando Reis Silva

Brenda Maria de Lemos Silva

Jouse Barbosa Lourenço

Jocélia Sales de Jesus

CANGAÍBA

Daniel Luizetti Pereira

Liliane de Castro Lima da Silva

Janaína Ferreira Silva

Jéssica Aparecida Nascimento

Ana Lúcia de Sousa Oliveira

CAPÃO REDONDO

Rosangela da Rocha Sousa

Wilson do Nascimento Santos

Edilene Leal Passos

Regina de Sousa Oliveira

Simone Araújo Lopes Alves

CAPELA DO SOCORRO

Eliane Luz Meira Bezerra

Rosangela de Carvalho Gomes

Jaqueline Gonzaga dos Santos

Deise Daiane Alves Ferreira

Antonio Marcos de Araújo Leitão

CASA VERDE

Vanessa Porfirio da Silva

Fabio dos Santos de Sousa

Lucinea Gonçalves Peppe

Elaine Queiroz Ramalho

Eletice de Oliveira Silva Santos

CIDADE ADEMAR

Rosana Inácio Pereira

Ângela Maria Merilho

Jeisilane Gomes dos Santos

Guaracy Jorge Diniz

Silvana Graça dos Santos

CIDADE LÍDER

Rosavânia dos Santos Barbosa Silva

Lucilei Alves Negreiros

Sheila de Almeita Batista Costa

Eliane de Araújo Rodrigues

Graciella Santos da Silva

CIDADE TIRADENTES I

Fernanda de Jesus Cassimiro

Divino Elias da Costa

Alexandra Leite Pereira de Souza

Edina Fontes de Paula Queiroz

Izabel Cristina Oliveira da Silva

CIDADE TIRADENTES II

Claudia Viviane de Sales

Juliana Cleiri da Silva Oliveira

Catarina dos Prazeres Jesus Santos

Cinara Amaral

Elisandra Silva Costa

ERMELINO MATARAZZO

Beatriz Santos Amorim

Rosenilda Santos Silva Bulhões

Daiana Cristina Ferreira

Regiane de Andrade Quintino

Zelia Aparecida Oliveira Bispo

FREGUESIA DO Ó

Elenildo José da Silva

Daiani Gomes Cardoso

Elisabeth Maria da Silva

Sildete Rosa Corsini

Normalia Gonçalves Santos

GRAJAÚ I

Gilmar Rocha Silva

Ana Claudia de Aguiar Fernandes Bispo

Manoelito da Silva Almeida

Josimary Silva Guimarães

Vanda Aparecida Faria

GRAJAÚ II

Ana Selma Sampaio dos Santos Camargo

Vanessa de Lima Alves

Mario Luiz Balbino

João de Jesus

Daiane Martins Araújo

GUAIANASES

Danielle Cristine Martins de Souza

Maria Lúcia Ferreira Costa

Solange de Souza Moraes Gomes da Silva

Barbara Luiza Fernandes Bailoni

Elso Marques de Araújo

IPIRANGA

Alexsandra Alves de Abrantes de Andrade

Valdeni Cardoso Sousa

Luana Coelho Pereira

Bruna Caroline Santos Barbalho

Célia Regina Muniz

ITAIM PAULISTA

Antonio Carlos Cazuz

Paula Regina Alves de Lima

Ricardo Francisco

Aurelina Lisboa de Souza

Sandra Regina Vicente Gondim

ITAQUERA

Daniela Souza Rocha Coutinho

Sonia Flaviana do Amarante

Daiana Xavier Ribeiro

Erika Patrícia Silva Andrade

Fernanda Viana Lima Santos

JABAQUARA

Wandell Valente Reis

Ed Carlos Faustino Guilherme

Renata Cassiano Souza de Oliveira

Antonia Mascarenhas de Almeida Santos

Walber Naves da Silva

JAÇANÃ

Eliana Seidel de Albuquerque

Sandra Morgado de Melo

Edmar Santos Setúbal

Berenice Rodrigues Rosa Ladeira

Roseli Martins de Souza

JARAGUÁ

Sônia Maria Barbosa e Silva

Thalia da Silva

Maria Auxiliadora Pereira

Maria Maiara da Silva Pereira

Jerusa dos Santos Lima

JARDIM HELENA

Emerson Lucaxavixus

Alan Leite Saraiva da Silva Carielo

Priscila Santana Rocha Queiroz

Cleidson Aparecido Santos

Rafael Rodrigues de Almeida

JARDIM SÃO LUIZ

Fernanda Aparecida Vieira Santos

Elaine Pereira Prado Martins

Marinalva da Paixão Silva

Silvia Gonzalez de Oliveira

Mario Antonio Chmielewski da Silva

JOSÉ BONIFÁCIO

Daniel Rodrigues de Moura

Jânio Carlos Crepaldi

Hermes de Souza Miranda

Ronaldo da Silva

Henrique Paulo Raimundo

LEJEADO

Natália de Carvalho Padovini

Kelly Cristina de Sousa Siqueira

Sandra Santos de Souza Beirão

Rafael Nunes do Nascimento

Bruna do Espírito Santo Silva

LAPA

Patrícia Tavares da Silva

Ana Paula da Silva

Hyde Pedreira Santos

Eliete Ventura Diaz

Lilian Calta Belloti Pinheiro

M'BOI MIRIM

Quitéria da Silva Vito

Carolina Rodrigues Borges de Andrade

Fabiana Farias da Mata

Maria Delma Cordeiro Florentino Rodrigues

Fernanda Aparecida Lindouro Bichir

MOOCA

Maurício Barros da Silva

Ranuzia Calazans de Oliveira Ribeiro

Sidineia Pereira Monteiro

Fabiana de Almeida Santos Silvestre

Udinalva Ferreira de Lima

PARELHEIROS

Sara Cristina Rodrigues Marcos

Sheila de Freitas Santana Ribeiro

Cristiane Rodrigues Vieira

Josenilda Alves dos Santos

Leandra de Carvalho Patriota

PEDREIRA

Luciano Bastos Santos

Maria da Piedade da Silva Moreira

Elizabeth da Silva Lima

José Naedson Júnior de Souza

Iracema Bezerra dos Santos

PENHA

José Antônio de Lima Neto

Leandro José de Tolosa

Valdirene Medeiros Paixão

Andréa Houlart Bejeato Santos

Rosa Cloude Nascimento dos Santos

PERUS

Viviane Silva

Noeme Silva Batista

Viviane dos Santos Oliveira

Lucia Maria Honorato

Analiz da Cunha Goes

PINHEIROS

Rosana Maria dos Santos

Carlina Henrique da Silva

Márcia Regis

Denise Maria da Conceição José

Mauro Dutra da Silva

PIRITUBA

Juliana Da Silva da Matta

Rodolfo Rodrigues Buzzone

Albellyanne Kelly Almeida

Dinoar Silva da Mata

Conceição Aparecida Rosa

RIO PEQUENO

Claudete Cordeiro dos Santos

Paula Karinny Almeida da Paz

Sandra do Couto Tristão da Silva

Admilson Sousa da Silva

Telma Aparecida Alves Leite

SACOMÃ

Gildivam Felix Bento

Mariana Maria da Silva

Luciano Lima Rodrigues

Priscila Inácio

Silvara de Novais Rodrigues Cardoso

SANTANA

Ângela dos Reis Teixeira

Vanessa Midori Masumoto Silva

André Maria da COnceição

Maria Elaine Almeida de Menezes

Eugênia Maria da Costa

SANTO AMARO

Karina Gimenes de Araújo

Janaina Maria Viana dos Santos

Roseli Araújo dos Santos Penteado

Nadir Aparecida Silva Sodré

Lindalva Gomes da Silva

SÃO MATEUS

Tiago Correia de Brito

Rosimeire de Barros Garcia

Simone Martins Pereira de Souza

Marisa Ferreira da Silva

Monike Silva Odorico

SÃO MIGUEL

Tatiane Pereira da Silva Cordeiro

Meire Aparecida de Sousa

Rita Xavier do Nascimento Silva

Claudinei Brito Amaral

Araci Vicente Santos

SÃO RAFAEL

Sueli Aparecida da Silva

Claudineia Cristina Lopes

Edna Gonçalves da Silva

Ágata Lopes da Silva Martins

Estefani Soares de Souza

SAPOPEMBA

Renata da Silva Santos

Daniela Morellato Silva

Maria da Cruz Santos Silva de Sousa

Cleide de Barros Alves

Florides Lopes do Amaral

SÉ

Fernanda Abreu da Silva

Jackson Douglas de Castro

Mildo Ferreira dos Santos

Maria de Fátima Lopes Pereira

Janete de Fátima Andrade

TREMEMBÉ

Maria Cristhiane Bandeira Paulino

Jennyfer Camila de Sousa Vieira

Damião Julio da Silva

Marina Gomes da Silva de Oliveira

Marilene Viana da Silva

VILA CURUÇÁ

Talita Antonia da Silva

Claudete Baldoino de Souza

Emerson Henrique Alves

Claudia de Oliveira Neves

Célia Nunes Santos

VILA MARIA

Andrea Vieira Scarpa Ventura

Penha Aparecida Pereira Silva Moreira

Ana Lucia Geraldo de Santana

Luzinere Mônica da Conceição

Eliude da Silva Trindade

VILA MARIANA

Edson Ribeiro Fontes

Fernando Rodrigo Prata

Fabiana Cristina Lopes

Rebeca Beatrice Machado Domingues

Ana Alves Dias

VILA PRUDENTE