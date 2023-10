Homem é baleado e morto na estação Anhangabaú do metrô, no centro de SP

São Paulo

O homem de 34 anos que foi baleado por um policial civil na noite desta quarta-feira (25) na estação Anhangabaú do metrô, no centro de São Paulo, morreu no local.

Na tarde desta quinta (26), a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que o homem teria tentado tomar a arma do policial, que revidou. O caso ocorreu por volta das 18h, período em que geralmente a estação fica lotada.

A assessoria de imprensa do Metrô confirmou a ocorrência, mas não deu mais informações.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial, de 30 anos, foi abordado pelo homem, que exigiu seus pertences. A vítima se afastou, mas o agressor teria ido em sua direção com a intenção de tomar sua arma. O agente então interveio e atirou contra o suspeito, afirma trecho da nota enviada pela SSP.

Baleado foi socorrido por funcionários do metrô - Leitor

Uma imagem encaminhada por um leitor mostra o momento em que agentes de segurança da estação prestam socorro ao baleado.

A primeira informação era de que o homem havia sido socorrido e levado para um hospital da região. No entanto, a SSP afirmou que uma equipe do Samu constatou a morte no local.

A nota da secretaria não esclarece se o homem que morreu estava armado.

O caso foi registrado como tentativa de roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial no DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).