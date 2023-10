Homem transforma geladeira em barco para sair de casa no RS

Porto Alegre

Um morador da periferia de Canoas, município da região metropolitana de Porto Alegre, foi filmado nesta quinta (5) transitando pelo rio dos Sinos em uma geladeira convertida em barco.

Conforme reportagem do site G1, as imagens foram feitas na região da Praia do Paquetá, que ainda está alagada em razão da passagem de um ciclone pelo Rio Grande do Sul na semana passada, quando a capital gaúcha chegou a fechar as comportas da cidade para se resguardar da cheia do lago Guaíba.

Homem usa geladeira como barco para sair de casa após enchente em Canoas - Reprodução/TV Globo

A Praia do Paquetá é formada pelo rio dos Sinos em um ponto muito próximo ao encontro dos rios Caí e Jacuí, onde as águas dos três rios se encontram para desaguar no Guaíba. Em tempos de chuvas fortes e frequentes, se formam bolsões que alagam as comunidades ribeirinhas da região.

Embora o tempo esteja aberto nos últimos dias, a região ainda se ressente das chuvas de setembro, que foi o mais chuvoso já registrado no Rio Grande do Sul. No início de setembro, no Vale do Taquari, as enchentes mataram 51 pessoas e sete seguem desaparecidas.

Conforme a prefeitura de Canoas, a cidade tem abrigos à disposição de quem deseja sair de casa durante a cheia, mas há moradores de comunidades ribeirinhas que preferem se manter nas residências mesmo alagadas para evitar furtos.

Na região da Praia do Paquetá, as casas costumam ser construídas sobre palafitas para evitar que água adentre as residências. Desde o final do mês passado, a Defesa Civil municipal atende a região com a distribuição de cestas básicas, água potável e produtos de higiene.

O Vale do Sinos é uma das regiões do Rio Grande do Sul que está novamente em alerta para temporais nesta sexta (6). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, indicando "perigo", válido da madrugada de sexta (6) até o final do dia. Ficam na área de alerta 654 municípios da metade norte do Rio Grande do Sul e da metade sul de Santa Catarina.