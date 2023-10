Justiça aumenta para R$ 2 milhões multa a sindicato de metroviários caso greve continue

São Paulo

Caso a greve dos funcionários do metrô de São Paulo se prolongue até esta quarta-feira (4), a multa imposta aos metroviários subirá para R$ 2 milhões.

Trabalhadores do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp entraram em greve nesta terça (3), em protesto contra os planos de privatização das três companhias, anunciados pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Movimentação na estação Pinheiros, em São Paulo, no final da tarde desta terça (3), dia de greve no transporte sobre trilhos - Adriano Vizoni/Folhapress

No último dia 29, o TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) determinou que, no dia da greve, os funcionários do Metrô teriam de manter 100% da operação nos horários de pico (das 6h às 9h e das 16h às 19h) e 80% nos demais horários. Em sua decisão, o desembargador Celso Ricardo Peel Furtado de Oliveira havia estabelecido multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento dos termos.

Nesta terça, contudo, atendendo a um pedido do Metrô, o juiz proferiu nova decisão e determinou que, caso a paralisação se estenda até esta quarta e os metroviários não estejam operando com os efetivos exigidos (100% em horário de pico e 80% no restante), a multa será ampliada para R$ 2 milhões.

Segundo Oliveira, a decisão ocorre "em razão do efetivo descumprimento da ordem judicial", "em evidente desprestígio ao Poder Judiciário", e "considerando a hipotética prorrogação do movimento paredista para o dia 4 de outubro de 2023".

Funcionários do metrô estão reunidos em assembleia na noite desta terça para definir os rumos da greve.