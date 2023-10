Lula diz que parcela da humanidade se comporta como animal ao citar feminicídios

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou, nesta terça-feira (31), homens que agridem mulheres e aqueles que ferem o meio ambiente e disse que estes são uma parcela irracional da humanidade.

"Não somos a parte inteligente do mundo animal e nem tampouco somos racionais. Porque o nosso comportamento e tudo o que a gente faz, do cuidado do clima, do cuidado do planeta ao cuidado da relação com as pessoas, com o ódio que está estabelecido nesse país, eu poderia dizer que aqui no Brasil uma boa parcela da humanidade se comporta de forma irracional", afirmou.

A declaração aconteceu em evento de sanção do projeto de lei que institui pensão especial aos órfãos de mulheres vítimas de feminicídio.

Lula durante café da manhã com a imprensa, no Palácio do Planalto - Gabriela Biló - 27 out. 2023/Folhapress

Lula participou de cerimônia no Palácio do Planalto de sanção da lei que prevê o pagamento de uma pensão para órfãos de vítimas de feminicídio.

A proposta prevê o pagamento de um salário mínimo para os órfãos cuja renda familiar mensal per capta seja de até 25% do mínimo.

A pensão será paga para crianças e adolescentes dentro das regras estabelecidas, mesmo que o feminicídio tenha ocorrido anteriormente à publicação da lei.