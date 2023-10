Marido de Sara Mariano é preso por suspeita de matar cantora na Bahia

Rio de Janeiro

O marido e produtor da cantora gospel Sara Mariano, 35, foi preso na noite desta sexta-feira (27) por suspeita de ser o autor da morte da pastora. Segundo a Polícia Civil, Ederlan Mariano confessou o crime.

A reportagem entrou em contato com o número informado no perfil do produtor nas redes sociais, mas não teve retorno. A defesa de Ederlan Mariano não foi localizada.

A polícia investiga se o corpo encontrado carbonizado na tarde desta sexta em uma estrada, em Dias D’Ávila, na região metropolitana de Salvador, é de Sara. O Departamento de Polícia Técnica faz exames periciais para confirmar a identidade.

Sara Mariano foi vista pela última vez na noite de terça-feira (24), quando saiu para um evento religioso - @saramariano.br no Instagram

Ainda de acordo com a polícia, o produtor chegou a reconhecer que os restos mortais era da companheira por meio da aliança encontrada perto do corpo. Ele teve o celular apreendido e foi levado para prestar depoimento na delegacia.

Ederlan Mariano teve a prisão decretada após a investigação apontá-lo como autor do crime, de acordo com a Polícia Civil. "O homem passou por exames de lesões corporais e está a disposição do Poder Judiciário" informou a corporação.

A cantora foi vista pela última vez na terça-feira (24), quando saiu da casa onde mora, no bairro de Valéria, em Salvador, para se apresentar em um evento religioso em Camaçari (a 50 km da capital baiana).

Segundo a polícia, o desaparecimento da pastora foi registrado formalmente na quarta (25). O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Nas redes sociais, a irmã de Sara, Soraya Correia fez uma postagem afirmando estar de luto pela cantora. Em outra publicação, Soraya divulgou dados de uma vaquinha solidária criada para custear a ida da mãe, que mora no Maranhão, para resolver questões do enterro.

Antes da informação sobre a morte, a mãe de Sara gravou um vídeo na qual afirma que conversou com Sara na segunda-feira (23) e a cantora disse que teria algo "muito sério" para contar. A mulher ainda questiona o fato de Ederlan Mariano não saber qual era a igreja para onde a cantora tinha ido. "Nenhuma mãe quer perder a filha de uma forma dessa", completou.

Sara Mariano tem mais de 60 mil seguidores em suas redes sociais, onde compartilhava participações em cultos e vídeos cantando. Ela e o marido são responsáveis pela "TV Shalom", canal de conteúdos evangélicos de produção própria criado em 2015. Hoje com mais de 2.000 vídeos e 258 mil inscritos.

A pastora e o produtor Ederlan Mariano têm uma filha de 11 anos.